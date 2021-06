Powrót do nauki stacjonarnej nie będzie prosty. Wiceminister edukacji komentuje

- To nie jest tak, że po ustaniu pandemii, czy po jej osłabieniu powrócimy do stanu rzeczy sprzed marca 2020 roku. Wydaje się, że takich prostych powrotów nie będzie i nie tylko dlatego, że ten optymizm dotyczący zwalczenia koronawirusa nie jest wystarczająco duży, ale wydaje się, że z tym doświadczeniem i z tymi doznaniami i z tymi zmianami systemowymi, które dokonały się w ciągu tych trzech semestrów, będziemy musieli, ale będziemy też chcieli do tych zmian odnieść się i zastanowić się, czy i w jakim zakresie chcemy powracać do sytuacji sprzed marca 2020 roku – mówił wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki podczas środowego seminarium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Forum Jakości 2021 odbywającego się pod hasłem "Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej”.

Wiceminister edukacji o "rewolucyjnym skoku" w szkołach wyższych

Zdaniem wiceszefa MEiN jesteśmy w bardzo ważnym momencie "testowania szkolnictwa wyższego" w czasach panującej ciągle pandemii COVID-19. Jak podkreślał, ostatnie miesiące były szczególnym wyzwaniem dla pracowników naukowych w wieku 60 plus, bo musieli korzystać w większym zakresie z urządzeń elektronicznych na potrzeby pracy ze studentami. Bernacki ocenił, że w kwestii formy nauczania na uczelniach od marca 2020 r. do teraz "dokonał się rewolucyjny skok".

Bernacki zapewnił jednocześnie, że MEiN będzie starało się zasugerować rektorom, by ci organizowali szkolenia i działania, które będą ułatwiały uczonym posługiwanie się nowoczesnymi formami kontaktu na odległość.

Powrót studentów na uczelnie 2021

Przypomnijmy, że minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział już, że studenci wrócą do nauki stacjonarnej na uczelniach od 1 października. Oczywiście stanie się to tylko, jeśli warunki pandemiczne nie zmienią się na gorsze.

Na pytanie o zajęcia online w szkołach wyższych w nowym semestrze, Czarnek zaznaczył, że "ministerstwo zachęca wszystkich rektorów do tego, żeby sesja egzaminacyjna została przeprowadzona w trybie stacjonarnym tam, gdzie to jest możliwe, ponieważ jej wyniki są wówczas bardziej miarodajne".

RadioZET.pl/PAP