Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej odniósł się do czwartej fali pandemii i ewentualnej nauki zdalnej w szkołach oraz na uczelniach. Podkreślił, że uniknięcie obostrzeń jest możliwe przede wszystkim dzięki szczepieniom. Po raz kolejny zachęcił wszystkich, aby jak najszybciej przyjęli preparaty chroniące przed Covid-19.

Nauka zdalna w szkołach była codziennością dla milionów uczniów i studentów podczas pierwszych fal pandemii koronawirusa. Od początku roku szkolnego 2021/22 oraz akademickiego wróciła nauka stacjonarna. Obawy budzi jednak czwarta fala koronawirusa, która od kilku tygodni jest wyraźnie widoczna w statystykach podawanych przez resort zdrowia.

Tylko w poniedziałek poinformowano o 903 nowych zakażeniach wirusem SARS-CoV-2. W ubiegłym tygodniu odnotowano nawet 2 tys. nowych przypadków dziennie. O sytuacji pandemicznej mówił w poniedziałek szef resortu zdrowia.

Nauka zdalna w szkołach. Minister zdrowia o zagrożeniu

Adam Niedzielski wziął w poniedziałek udział w inauguracji nowego roku akademickiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Na konferencji prasowej powiedział, że chce, aby "kolejne miesiące oznaczały standardową, tradycyjną, stacjonarną naukę", która – jak ocenił – na Uniwersytetach Medycznych jest koniecznością.

Wyraził nadzieję, że poziom przygotowania do czwartej fali pandemii infrastruktury szpitalnej, ale też dzięki szczepieniom każdego z nas, pozwoli, żeby nauka stacjonarna trwała jak najdłużej. Wskazał, że dotyczy to wszystkich poziomów edukacji, od podstawowej do akademickiej.

Zaznaczył, że ugruntowana wiedza pozwoliła osiągnąć taki poziom rozwoju technologicznego w medycynie, który zabezpieczy nas przed groźnymi, poważnymi chorobami. Dotyczy to także Covid-19.

Minister podkreślił, że "szczepienia są największym osiągnięciem naukowym współczesności zabezpieczającym nasze zdrowie" bo chronią przed zachorowaniami, bądź ciężkim przebiegiem choroby. Zwrócił uwagę, że obecnie mamy do czynienia z kryzysem wiedzy i autorytetów. Jego przejawem są ruchy antyszczepionkowe, które "kontestują paradygmaty i podstawy naukowe – wszystkie te zasady, na jakich opiera się nowoczesna medycyna".

Powiedział, że ten rok jest dobry do odbudowy tego autorytetu i "pracy wspólnie z całym środowiskiem akademickim nad tym, żeby przekonywać, pokazywać, że wiedza to nie są powierzchowne informacje zdobywane w internecie".

- Wiedza to jest ugruntowana badaniami, dowodami naukowymi informacja przetworzona, która jest opisana, odpowiednią metodologią obudowana i dzięki temu daje nam obiektywne wnioski, z których można korzystać. Dobrodziejstwo w postaci szczepień jest szczytowym osiągnięciem – zaznaczył Niedzielski.

RadioZET.pl/PAP - Magdalena Gronek, Anna Wydorska