Powrót do nauki zdalnej od razu po wakacjach? Czarnek dyskutuje z szefem MZ

Przemysław Czarnek był w Polskim Radiu pytany m.in. o rozpędzającą się kolejną falę epidemii koronawirusa oraz, czy w związku ze wzrostem liczby zakażeń brany jest pod uwagę powrót nauki zdalnej czy hybrydowej w szkołach.

Nauka zdalna wróci po wakacjach?

- Nie mamy żadnych sygnałów od Ministerstwa Zdrowia, ani od służb sanitarnych, żeby to w ogóle było rozpatrywane w tym roku kalendarzowym, w tym roku szkolnym, który się zbliża - odpowiedział minister edukacji i nauki.

Jak zauważył, dane pokazują, że koronawirus "na Zachodzie, gdzieś zaczyna dawać o sobie znać". - Pewnie to będzie również i w Polsce, tylko że pamiętajmy, że ten covid jest już inny niż ten początkowy. On jest, jak to mówią, zjadliwy w tym sensie, że łatwo się nim zarazić, ale z kolei nie zabija albo nie zabija na tak dużą skalę, jak ten w pierwszej czy drugiej fali - wskazywał minister. Dodał, że już trzecia fala - wariantu Omikron - "też była pod tym względem łagodniejsza, słabsza".

Z panem ministrem Niedzielskim jestem w kontakcie cały czas i nie mam żadnych absolutnie sygnałów, że w ogóle taki scenariusz, jak nauka zdalna jest brany pod uwagę. Zwłaszcza że dokładnie wiemy, jakie straty przyniosła nauka zdalna i jak bardzo trzeba teraz nadrabiać te wszystkie zaległości, które nauka zdalna dała Przemysław Czarnek

Tłumaczył, że ma na myśli nie tylko zaległości, jeśli chodzi o wiedzę. - Bo to w dużej części zostało nadrobione zajęciami wspomagającymi za 200 mln zł w tym roku szkolnym, który się skończył - zaznaczył.

Koronawirus w Polsce

Obecna fala pandemii COVID-19 pojawiła się w wielu krajach UE, m.in. we Francji i Niemczech, a za wzrost zakażeń odpowiadają subwarianty Omikronu - BA.4 i BA.5. Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), po kilku miesiącach spadków liczba nowych infekcji na całym świecie wzrosła czwarty tydzień z rzędu.

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że przez ostatnie dwa tygodnie obserwowane są mniej więcej 60-proc. wzrosty zakażeń koronawirusem. - Wstępnie [...] przyjęliśmy, że poniżej 5 tys. hospitalizacji w skali kraju nie będą podejmowane żadne kroki restrykcyjne, chyba że sytuacja będzie nakazywała szybszą reakcję - zapowiedział.

W poniedziałek na stronach rządowych podano, że minionej doby badania potwierdziły 227 zakażeń koronawirusem, w tym 33 ponowne. Nie zmarł żaden pacjent z COVID-19. Wykonano zaś 2047 testów w kierunku SARS-CoV-2. Tydzień temu (4 lipca) liczba nowych przypadków COVID-19 wyniosła 119, a w piątek potwierdzono 1046 nowych infekcji.

