Powrót do nauki zdalnej po rekordowym wzroście liczby zakażeń? Minister edukacji komentuje

Przemysław Czarnek odniósł się w piątek w Biznes24.pl do sytuacji epidemicznej w szkołach i kwestii nauki zdalnej. - Wczoraj to lekko przyhamowało, bo rzeczywiście poniedziałek, wtorek i środa to były zwyżki o sto procent, dzień do dnia, jeśli chodzi o dzieci na kwarantannie i w izolacji. To i tak jest tylko 6 proc. dzieci z całości, która chodzi dziś do szkoły i nie jest na feriach. 94 proc. dzieci i młodzieży uczyło się i tak w trybie stacjonarnym – powiedział Czarnek.

Dopytywany o to, co z nauką stacjonarną w szkołach, Czarnek odpowiedział, że resort obserwuje sytuację. - Obserwujemy to na bieżąco, jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie utrzymać naukę stacjonarną. Gdyby sytuacja się pogorszyła z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień – będziemy podejmować dalej idące decyzje, na razie takiej potrzeby nie ma – ocenił.

Nauka zdalna w szkołach

93,6 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego w całym kraju funkcjonowało w czwartek w trybie stacjonarnym. Stacjonarnie pracowało też 74 proc. szkół podstawowych i 81 proc. szkół ponadpodstawowych w 11 województwach.

W pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i w wielkopolskim w sobotę zaczęły się w szkołach ferie zimowe. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 15 stycznia a 27 lutego. Przedszkola są placówkami nieferyjnymi, pracują przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.

PAP: Agata Zbieg