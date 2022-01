Nauka zdalna koniecznością? "Rozniosą chorobę, ludzie będą umierać w domach"

Nauka zdalna wróci do wszystkich szkół w Polsce? Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiadało, że decyzja w sprawie przejścia na zdalne nauczanie będzie podjęta "z dnia na dzień".

Piąta fala koronawirusa, spowodowana szybkim szerzeniem się wirusa w wariancie Omikron, eliminuje z nauki stacjonarnej kolejne placówki szkolne. Odsetki szkół, w których odbywają się lekcje zdalne i hybrydowe, są już bardzo wysokie w dużych ośrodkach miejskich.

Nauka zdalna 2022. Dobitne stanowisko naukowców PAN

Odwlekania decyzji o powszechnej nauce zdalnej, zwłaszcza w dobie ferii zimowych rozpoczętych przed tygodniem w kilku województwach, nie rozumie prof. Jerzy Duszyński z PAN. W rozmowie z reporterem Radia ZET Przemkiem Tarankiem stwierdził, że kontynuacja nauki stacjonarnej może znacznie pogorszyć i tak trudną sytuację epidemiczną w kraju.

- Wrócą, zarażą się i rozniosą chorobę. Teraz chodzi tylko o to, by (fala zachorowań, przyp.) nie wybuchła za gwałtownie. Bo jak wybuchnie, to zatka się szpitalnictwo i ludzie będą umierać w domach, bez pomocy – wieści prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN.

"Wyraźny jest deficyt woli zwalczania COVID-19 u rządzących"

W najnowszym stanowisku zespołu PAN ds. COVID-19 naukowcy domagają się od rządu m.in. rygorystycznego egzekwowania obostrzeń i wprowadzenia ograniczeń dla osób niezaszczepionych. Eksperci nie oszczędzili w ocenach bojaźliwych działań rządu w walce z pandemią. "COVID-19 to jedna z najlepiej poznanych chorób zakaźnych w historii medycyny, a szczepionka przeciw tej chorobie jest najlepiej zbadaną szczepionką w historii szczepień. Wyraźny jest natomiast deficyt woli zwalczania epidemii COVID-19 u rządzących" - czytamy.

W dalszej części naukowcy postulują ostrzejsze zwalczanie grupy antyszczepionkowców. "Otumaniają dużą jego część (społeczeństwa, przyp.). Trzeba im się zdecydowanie przeciwstawiać w polityce, w instytucjach publicznych i w życiu społecznym. Trzeba użyć wszelkich środków prawnych w celu obrony społeczeństwa przed ekspansją tych środowisk" - czytamy w publikacji PAN.

"W Polsce zapłaciliśmy bardzo wysoką i niepotrzebną cenę za zaniechania w walce z epidemią COVID-19. Proponowane natychmiastowe działania nie zatrzymają już nowej fali, ale mogą ją rozciągnąć w czasie i tym samym osłabić jej niszczycielskie działanie. Mamy narzędzia, aby to uczynić. Niewybaczalnym błędem będzie nieskorzystanie z nich" - podsumowuje zespół naukowców PAN kierowany przez prof. Duszyńskiego.

RadioZET.pl/Przemek Taranek/Informacje.pan.pl