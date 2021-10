Liczba nowych zakażeń koronawirusem przekroczyła w środę 2 tys., co w czwartej fali jest absolutnym rekordem. - Takiego wzrostu można było się spodziewać. To nie jest niespodzianka – komentował potem dr n. med. Jerzy Friediger, dyrektor szpitala Żeromskiego w Krakowie i były doradca prezydenta Krakowa ds. ochrony zdrowia.

Czy to oznacza, że rząd zacznie wprowadzać nowe obostrzenia? Przekonuje, że nie, a przynajmniej, że nie zrobi tego do końca października i na pewno nie powiadomi o tym Polaków na ostatnią chwilę. - Na dziś nie ma mowy o wprowadzaniu jakichkolwiek obostrzeń, zapas łóżek w szpitalach jest znaczący – zapewniał w środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pytany m.in. o plany wprowadzania dodatkowych restrykcji w okresie Wszystkich Świętych. - Wszystko wskazuje na to, że będą to normalne święta spędzone na grobach, na otwartym powietrzu. Przypominam – zakażamy się mniej, a obecna fala pod tym kątem – osób trafiających do szpitala – w tej chwili nie powoduje konieczności wprowadzania obostrzeń – podkreślił.

Koronawirus w szkołach, powrót do nauki zdalnej?

Liczby rosną jednak w alarmującym tempie, niepokój rośnie. Ten niepokój zauważalny jest też w szkołach. Pada pytanie, czy rząd przy tak gwałtownych, skokowych wzrostach liczby wykrywanych zakażeń jednak weźmie pod uwagę zamknięcie szkół i powrót do nauki całkowicie zdalnej lub hybrydowej. Zdaniem rzecznika MZ "szkoły to jest na pewno ostatnia dziedzina naszego życia społecznego, w której chcielibyśmy jakiekolwiek obostrzenia wprowadzać".

Szczyt czwartej fali przed świętami

Z ostatnich prognoz Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ciągu 3-4 tygodni liczba nowych przypadków może wzrosnąć do ok. 5 tys. dziennie. W szczycie, którego według MZ należy spodziewać się na przełomie listopada i grudnia, tych nowych zakażeń może być albo 15-20 tys. albo nawet 40 tys.

RadioZET.pl/PAP