Powrót do szkół 1 września 2021 roku odbędzie się bez przeszkód? Według wiceministra zdrowia Waldemara Kraski "wszystko na to wskazuje". Dodał jednak, że rząd ma przygotowane kolejne warianty na wypadek zmiany sytuacji epidemicznej.

Powrót do szkół 1 września nie będzie zagrożony? Waldemar Kraska w Programie I Polskiego Radia powiedział, że resorty zdrowia i edukacji są w bliskim kontakcie w związku z rozpoczynającym się za miesiąc nowym rokiem szkolnym i planowanym powrotem dzieci do nauczania stacjonarnego.

"Wszystko wskazuje na to, że odbędzie się to bez przeszkód, aczkolwiek też mamy przygotowane kolejne warianty na wypadek, jeżeli sytuacja epidemiczna będzie się zmieniała. Ale myślę, że tutaj powinniśmy być w miarę spokojni: dzieci powinny pierwszego września wrócić do szkół" - powiedział.

Powrót do szkół 1 września. Czwarta fala koronawirusa wymusi naukę zdalną?

"Wiemy także, że w szkołach zostanie rozpoczęta akcja szczepień dzieci, więc myślę, że ta wyszczepialność wśród najmłodszych także powinna wzrosnąć" - dodał. Jednocześnie podkreślił, że "wakacje to jest dobry czas, abyśmy swoje pociechy zaszczepili".

Minister zdrowia Adam Niedzielski podał w piątek, że scenariusze dotyczące przebiegu czwartej fali pandemii w Polsce mówią o zakażeniach na poziomie tysiąca dziennie w wersji najlepszej oraz o 10-15 tys. nowych zakażeń w najgorszym przypadku. Szef MZ podkreślał, że wszystko zależy od tego, jaki będzie poziom wyszczepienia.

Szef MZ odwiedzi w poniedziałek podkarpacką gminę Jeżowe, jedną z najsłabiej wyszczepionych w Polsce. Jeżowe jest na czwartym miejscu od końca wśród gmin pod względem zaszczepienia. Minister spotka się m.in. z samorządowcami, aby rozmawiać o tym, dlaczego mieszkańców gminy się nie szczepią i jak zmienić ten trend.

Łącznie od marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 mln 882 tys. 146 przypadków. Zmarło 75 tys. 242 osoby z COVID-19.

RadioZET.pl/ PAP/ PR 1