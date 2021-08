Powrót do szkół bez nauczycieli? W skali całej Polski, na niecały tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22, wolnych pozostaje 13 tys. nauczycielskich wakatów.

Minister edukacji był pytany o problem tej luki w Polsat News oraz o informację, jak resort zamierza uzupełnić braki w szkolnictwie. Przemysław Czarnek potwierdził, że kilkanaście tysięcy wakatów pozostaje nieobsadzonych, niemniej przyznał, że w skali kraju nie jest to niepokojący odsetek.

Powrót do szkół bez nauczycieli? Szef MEiN o nieobsadzonych 13 tys. wakatach

- Przypomnijmy, że 13 tys. nauczycieli na 700 tys. nauczycieli, zatem jest to znikomy procent, żebyśmy tu nie robili wrażenia, że mamy tu jakiś potężny procent. Zawsze taki znikomy procent wolnych etatów w szkołach występuje w wakacje, występuje również w tym roku. Zostanie uzupełniony, nie ma z tym żadnego problemu – odpowiedział Czarnek.

Minister wskazał, że zlecone przez niego badania, przeprowadzone przez Fundację Rozwoju Edukacji (dotyczące perspektywy zawodu nauczyciela na najbliższe pięć i dziesięć lat) nie przewidują braków w tym zawodzie. – Co więcej przewidują, że być może z uwagi na coraz mniejszą liczbę dzieci w szkołach, z uwagi na zapaść demograficzną, do jakiej doprowadziła polityka Trzeciej Rzeczpospolitej Polskiej przez pierwsze 20 lat, niestety będzie powodował, że nauczycieli nie będzie brakowało w szkołach – komentował Czarnek.

Szef MEiN stwierdził, że problem podgrzewają niektóre media. – Więc nie twórzmy tutaj atmosfery, którą próbuje podgrzewać "Gazeta Wyborcza" i podobni. Takie rzeczy zdarzają się co roku, to znikomy procent z całości – powtórzył minister. Zapytany, czy w odpowiedzi na rosnące liczby wolnych wakatów rząd da nauczycielom podwyżki, odparł: – Odpowiedzią ministerstwa jest kompleksowa reforma statusu nauczyciela. Atrakcyjność zawodu nauczyciela musi wzrosnąć w perspektywie tego roku, autorytet nauczyciela musi wzrosnąć, etos pracy nauczyciela musi wzrosnąć, a wiedzie do tego droga zakładająca trzy cele – zaznaczył Czarnek.

Będą podwyżki dla nauczycieli? "Radykalne zwiększenie wynagrodzeń"

Wspomniał w tym miejscu o odbiurokratyzowaniu zawodu nauczyciela. – To nastąpi lada dzień, wydam odpowiednie rozporządzenie tak, żeby nauczyciel nie musiał poświęcać się wyłącznie biurokracji. Chodzi o zwiększenie dostępności nauczyciela dla dzieci, tak żeby rodzice nie musieli odrabiać trudnych prac domowych z chemii, z fizyki, czy z matematyki, ucząc się tej fizyki. Od tego jest również nauczyciel, żeby pomóc. No i radykalne za tym zwiększenie wynagrodzeń. Będzie to znaczące zwiększenie wynagrodzeń w całej reformie statusu zawodowego nauczycieli – wspomniał enigmatycznie minister.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl