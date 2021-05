– Zróbcie wszystko, by powrót uczniów do szkół był dla nich jak najmniej stresujący – apeluje do dyrektorów i nauczycieli w Łodzi Agata Kobylińska, pełnomocnik prezydent miasta do spraw dzieci i młodzieży. Kobylińska proponuje zwolnienie uczniów klas 4-8 z pisania sprawdzianów.