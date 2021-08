Powrót do szkół coraz bliżej, a zaszczepionych przeciw Covid-19 co najmniej jedną dawką jest obecnie około 30 proc. nastolatków w wieku 12-18 lat. Im młodsze roczniki, tym wskaźnik szczepień jest niższy - wynika z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Powrót do szkół we wrześniu będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej. Obecne wskaźniki nowych zakażeń nie są powodem do niepokojów, niemniej eksperci ostrzegają przed nieuchronną, czwartą falą zakażeń koronawirusem.

Jej skala będzie jednak mniejsza, również jeśli chodzi o szkoły, a to za sprawą masowych szczepień przeciw Covid-19. Już w połowie maja rozpoczęła się rejestracja na szczepienia u najstarszych z nastolatków, najpierw 18-latków, potem 16- i 17-latków). W czerwcu rząd rozszerzył grupę uczniów uprawnioną do przyjęcia zastrzyków dla dzieci powyżej 12. roku życia.

Powrót do szkół coraz bliżej. Ile jest zaszczepionych nastolatków? MEiN podało dane

W czwartek Ministerstwo Edukacji i Nauki podało aktualne dane dotyczące szczepień przeciw Covid-19 u uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Grupa najmłodszych zdecydowanie odstaje od wskaźnika dla dorosłej populacji Polaków.

Zaszczepionych przeciw Covid-19 co najmniej jedną dawką jest około 30 proc. nastolatków w wieku 12-18 lat. W najstarszym roczniku, u 18-latków, jest najwięcej zaszczepionych (41,73 proc.), z kolei najniższy wskaźnik jest u 12-latków (17,98 proc.). Największy odsetek zaszczepionych jest w woj. mazowieckim, a najmniejszy w podkarpackim - wynika z danych MEiN.

Z danych udostępnionych PAP w Ministerstwie Edukacji i Nauki wynika, najwięcej zaszczepionych uczniów jest w grupie 18-latków (jedną dawkę przyjęło 41,73 proc.). W wieku 17 i 16 lat zaszczepionych jest, odpowiednio, 38,42 proc. i 35,36 proc. W młodszych rocznikach te wskaźniki spadają. 15-latków zaszczepionych co najmniej jedną dawką jest 28,66 proc., 14-latków - 25,38 proc, 13-latków - 21,53 proc., 12-latków - 17,98 proc.

W uwzględnieniu na województwa największy odsetek zaszczepionych dzieci i nastolatków jest w województwie mazowieckim, a najmniejszy w podkarpackim. Wysokie odsetki zaszczepionych są także m.in. w woj. pomorskim, wielkopolskim, śląskim, a niskie w woj. lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim.

