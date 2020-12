Maturzyści i ósmoklasiści wrócą do szkół po feriach? Minister podaje warianty

Powrót do szkół najpierw planowany był w przypadku uczniów najmłodszych klas. A co z maturzystami i ósmoklasistami? Szef MEN Przemysław Czarnek poinformował na konferencji prasowej, że powrót do nauki stacjonarnej dla starszych roczników jest jednym z pięciu wariantów wypracowanych w resorcie edukacji. Dodał jednak, że taka decyzja uzależniona jest od przebiegu pandemii koronawirusa.

Powrót do szkół był jednym z tematów na konferencji prasowej, na której zaprezentowano zmiany na maturze i egzaminie ósmoklasisty. Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym matura w 2021 roku zostanie przeprowadzona tylko w części pisemnej. Nie będzie również obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Powrót do szkół. Co z maturzystami i ósmoklasistami?

Przemysław Czarnek pytany był przez dziennikarzy w czasie konferencji prasowej m.in. o to, czy maturzyści i ósmoklasiści będą mogli po feriach powrócić do nauki stacjonarnej bez względu na rozmiar epidemii. - Jest to jeden z pięciu wariantów, który opracowaliśmy w Ministerstwie Edukacji Narodowej i w ramach jednego z tych pięciu wariantów jest również z założenia, żeby ósmoklasiści, maturzyści wrócili po feriach, ale [...] wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa - zaznaczył minister edukacji i nauki.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeśli utrzyma się sytuacja taka, jaką mamy obecnie i nie będzie się rozwijała na niekorzyść, jeśli chodzi o rozwój pandemii koronawirusa, [...] że po 17 stycznia wrócą w pierwszej kolejności do szkoły klasy I-III, dla których nauka zdalna jest najmniej efektywna. W takim przypadku powrót ten nastąpić ma w pełnym rygorze sanitarnym.

Czarnek przypomniał, że mamy do czynienia ze spadkiem liczby zachorowań, "ale on nadal jest bardzo wysoki mniej więcej średnio na poziomie 10 tys. dziennie." (w środę odnotowano prawie 12,5 tys. przypadków zakażeń koronawirusem - przyp. red.). Podkreślił, że od naszego zachowania uzależnione jest to, co będzie się działo po 17 stycznia, czyli po zakończeniu ferii. - To jest bardzo duża liczba zachorowań i zakażeń. Wszystko będzie zależało od naszej odpowiedzialności, całego społeczeństwa w okresie świątecznym i feryjnym. O tę odpowiedzialność i o zastosowanie się do wszystkich obostrzeń, które są za radą epidemiologów i wirusologów wprowadzane - apeluję - podsumował.

Minister pytany był także o szczepienia dla nauczycieli. We wtorek szef MEN poinformował, że będą oni zakwalifikowani do pierwszej grupy szczepień przeciw COVID-19, tuż po medykach. Jak dodał, ministerstwo chce w styczniu przebadać kadrę na obecność koronawirusa. - Tym nauczycielom, którzy będą wracać po 17 stycznia, będzie zaproponowane badanie na koronawirusa. Chcemy zabezpieczyć uczniów i nauczycieli - zapowiedział Czarnek.

