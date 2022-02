Powrót do nauki stacjonarnej ma nastąpić po feriach. MEiN nie wyklucza jednak, że może skrócić okres nauki zdalnej dla niektórych województw. Taki pomysł nie podoba się prezesowi ZNP. - Dajmy sobie szansę, aby po feriach można było mieć te klika dni, by koronawirus mógł się wygasić - mówił w rozmowie z Radiem ZET Sławomir Broniarz.

Powrót do szkół i nauki stacjonarnej ma nastąpić najpóźniej 28 lutego. Przemysław Czarnek zapowiedział jednak, że w szkołach z województw małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego nauka zdalna może zostać skrócona.

Nauka zdalna zostanie skrócona? Szef ZNP przeciwny

- Tu cały czas pani minister Marzena Machałek, która stoi na czele rady bezpieczeństwa przeciwcovidowego [...], analizuje sytuację. Bo jeśli sytuacja by na to pozwalała, będziemy dążyć do tego, ażeby skrócić ten okres nauki zdalnej, przynajmniej w tych pięciu województwach, które rozpoczęły ferie wcześniej i już te ferie się skończyły – podkreślił Czarnek.

Taki scenariusz nie podoba się prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirowi Broniarzowi, który obawia się, że zbyt szybkie przywrócenie nauki zdalnej może zwiększyć liczbę zakażeń w szkołach.

- To, co będzie się działo po feriach, może być elementem multiplikacji zakażeń. Dajmy sobie szansę, aby po feriach można było mieć te klika dni, aby koronawirus mógł się wygasić, kiedy dzieci pozostaną w domach - zaapelował.

Aktualnie - zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem - uczniowie z klas 5-8 szkół podstawowych uczą się zdalnie do 27 lutego.

RadioZET.pl/Radio ZET - Rafał Miżejewski