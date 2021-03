Powrót dzieci do szkół po trzeciej fali pandemii koronawirusa nastąpi najprawdopodobniej stopniowo. Minister Przemysław Czarnek wskazał, które dzieci jako pierwsze w pełni powrócą do nauki stacjonarnej.

Przemysław Czarnek był gościem "Sygnałów dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Minister edukacji i nauki pytany o kolejne decyzje resortu w obliczu rozwijającej się trzeciej fali pandemii koronawirusa stwierdził, że powrót uczniów do szkół w kwietniu jest ''nadal realny''.

- Trzecia fala przebiega właśnie teraz, więc wszystko zależy od nas, od tego czy będziemy na serio podchodzić do tego, co dzieje się na zewnątrz. Apeluję o zachowanie odpowiedzialności społecznej - powiedział.

W pierwszej kolejności do szkół mają wrócić uczniowie klas I-III. - Równocześnie w hybrydzie klasy IV-VIII i szkoły ponadpodstawowe, ale wszystko zależy od tego, kiedy ustąpi trzecia fala pandemii - wskazał szef MEiN.

Minister Czarnek przekazał, że udało się już zaszczepić ponad 500 tys. nauczycieli. Na szczepienia przeciw Covid-19 łącznie zarejestrowało się 590 tys. osób. - Dziękuję całemu środowisku - dodał.

Powrót do szkół. Nauka zdalna przedłużona do 11 kwietnia

Od poniedziałku (22 marca) do 11 kwietnia uczniowie klas I-III szkół podstawowych uczą się zdalnie. Do 11 kwietnia wydłużona została też nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Zajęcia w przedszkolach nadal odbywają się stacjonarnie, choć zdaniem ordynator oddziału covidowego dla dzieci ze szpitala w Krakowie, również te placówki powinny zostać zamknięte, co oznaczałoby faktyczny lockdown w szeroko rozumianej oświacie.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas VIII oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Mogą też udostępniać pomieszczenia do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów. Niezmienione pozostają zasady funkcjonowania szkół i placówek specjalnych.

RadioZET.pl/Jedynka Polskie Radio