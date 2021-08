Powrót do szkół na nowych zasadach. Czarnek o scenariuszu, Piontkowski o przygotowaniach

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło w środę na posiedzeniu sejmowej komisji edukacji informacje dot. przygotowań resortu do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22, który - jak zapewnia od dawna szef MEiN Przemysław Czarnek - odbędzie się w trybie stacjonarnym. Również zdaniem wiceministra Dariusza Piontkowskiego "powrót dzieci do szkół będzie bezpieczny".

- Bezpieczny powrót do szkół w tym roku polega na tym, że już na początku sierpnia przekazaliśmy wytyczne na temat tego, jak powinna funkcjonować szkoła w momencie zagrożenia epidemicznego - mówił podczas środowego spotkania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski. Podkreślał, że tu "rewolucji nie ma", bo są to wytyczne znane wcześniej pracownikom szkół, które - jego zdaniem - sprawdziły się. Ministerstwo Edukacji i Nauki przed rokiem szkolnym 2021/22 planuje jeszcze szkolenia i konferencje online z nauczycielami i dyrektorami placówek. Po 20 sierpnia szkoły mają też otrzymać pakiety edukacyjne dot. COVID-19 i szczepień, a także środki bezpieczeństwa.

Zdaniem wiceszefa resortu edukacji powrót dzieci do szkół we wrześniu będzie bezpieczny. - Jesteśmy zdeterminowani, żeby uczniowie wrócili od września do nauki stacjonarnej w szkołach. Pozwala na to wyszczepienie nauczycieli i pracowników akademickich na poziomie ok. 70 proc. - stwierdził Piontkowski. Z danych MEiN wynika też, że pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło 25 proc. uczniów w wieku 12-18 lat.

Powrót do szkół i szczepienia

Wiceszef MEiN zaprezentował harmonogram akcji szczepień wśród uczniów. Pierwszy tydzień września (1-5.09) ma być tygodniem informacyjnym, podczas którego będą odbywać się lekcje o zdrowiu i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W drugim tygodniu mają odbywać się przygotowania do szczepień, a w trzecim - już szczepienia. Podkreślił, że za zgodą dyrektora szczepienia będą się odbywać na terenie placówki, ale także w punktach szczepień powszechnych i populacyjnych oraz w trybie mobilnym.

Choć zdaniem przedstawicieli MEiN wszystko jest niemalże gotowe na bezpieczny start nowego roku szkolnego, politycy opozycji tacy przekonani nie są. Posłanka KO Krystyna Szumilas podkreślała na środowym spotkaniu komisji,że "MEiN nie zrobiło nic nowego niż to, co zostało wprowadzone". - Państwo nie zrobiliście nic. Ministerstwo powinno zrobić wszystko, żeby ułatwić powrót uczniom do edukacji, bez poczucia, że »czegoś nie potrafię, nie umiem«" - dodała. Według niej problemem jest też "przeładowana podstawa programowa".

Czarnek: nowy rok szkolny z jednym scenariuszem

- Rozważany jest jeden scenariusz: powrót stacjonarny – zapewniał kilka dni wcześniej w wywiadzie dla Programu I Polskiego Radia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Odpowiadając na pytanie o możliwe scenariusze nauczania zdalnego w razie wystąpienia wysokiej IV fali pandemii, Czarnek powiedział: "na razie nie przewidujemy takich perturbacji". Dodał, że polskie szkoły są przygotowane, aby stawić czoło nowej fali zakażeń.

RadioZET.pl/PAP