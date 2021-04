Powrót do szkół uczniów klas I-III w 11 województwach Polski stał się faktem. Nowe rozporządzenie ministra edukacji i nauki nakłada też obowiązki na dyrektorów szkół branżowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Pozostałe obostrzenia w szkolnictwie zostały przedłużone do 2 maja.

Powrót do szkół, nowe rozporządzenie ministra edukacji. Od poniedziałku, 26 kwietnia, lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach - wynika rozporządzenia opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw RP. Zmiany dotyczą też szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego.

Naukę hybrydową umożliwiła poprawa sytuacji epidemicznej. Trzecia fala zakażeń wygasa, kolejne dni wyróżniają się dużymi spadkami nowo wykrywanych infekcji spowodowanych koronawirusem.

Powrót do szkół. Nowe rozporządzenie ministra edukacji i nauki

Od poniedziałku do szkół podstawowych w 11 województwach wrócili uczniowie klas I-III. Rozporządzenie w tej sprawie wydał 23 kwietnia szef MEiN. Jak przypomniano w uzasadnieniu, Rada Ministrów podjęła decyzję o przedłużeniu do 2 maja 2021 r. pozostałych obostrzeń w szkolnictwie.

"Wyjątek stanowią klasy I–III szkół podstawowych w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim, dla których przewiduje się od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. naukę w systemie tzw. hybrydowym" – wyszczególnia rozporządzenie.

Uczniowie wracają w nich do nauki hybrydowej, która polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50 proc. uczniów realizuje zajęcia zdalnie. Według rozporządzenia to dyrektor szkoły podstawowej ustala harmonogram prowadzenia zajęć. Ma to uczynić w taki sposób, by w miarę możliwości równomierne i naprzemienne uczniowie realizowali zajęcia - raz zdalnie, raz stacjonarnie w szkole.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa w reżimie sanitarnym

W przypadku szkół branżowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dyrektor "może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo". Podobnie jest z praktykami zawodowymi, jeśli "nie występują zdarzenia, które – ze względu na sytuację epidemiczną – mogą zagrozić zdrowiu uczniów".

"Jednocześnie nadal przewiduje się, że świetlice w szkołach podstawowych na obszarze ww. województw będą funkcjonowały dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach" - podkreślono. Jak sprecyzowano, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką. Dyrektor szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej na wniosek rodziców ma też obowiązek zorganizować opiekę w szkole także dla dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły.

W 5 województwach wszyscy uczniowie wciąż uczą się zdalnie

W pozostałych pięciu województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim uczniowie klas I–III szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie. Świetlice w szkołach na obszarze tych województw funkcjonują dla dzieci rodziców, uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach - wynika z rozporządzenia.

RadioZET.pl/Dziennik Ustaw RP