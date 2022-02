Powrót do szkół wcześniej, niż zakładano. Rząd ogłosił decyzję

Nauka zdalna zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki miała trwać do 27 lutego. Kilka dni temu pojawiły się pierwsze informacje o skróceniu zdalnego nauczania w tych województwach, które ferie zimowe miały w styczniu. Doniesienia te potwierdził we wtorek 8 lutego szef MEiN Przemysław Czarnek. – Mam nadzieję, że radykalnie skrócimy naukę zdalną – mówił na konferencji prasowej w Lublinie.

Powrót do szkół - od 21 lutego koniec nauki zdalnej

– Przyśpieszamy powrót do nauki stacjonarnej o tydzień dla szkół 5-8 i szkół ponadpodstawowych. Nauka zdalna nie będzie trwała do końca ferii. Uczniowie wrócą do szkoły 21 lutego – ogłosił minister edukacji i nauki. Jak dodał, to definitywny koniec zdalnego nauczania. – Do końca roku szkolnego będziemy mogli spokojnie się uczyć – dodał.

Przemysław Czarnek oświadczył, że "priorytetem dla rządu, dla Ministerstwa Edukacji, dla Ministerstwa Zdrowia [...] jest utrzymanie, kontynuowanie nauki stacjonarnej". – Czekaliśmy z nauką zdalną do momentu, kiedy to było absolutnie konieczne – dodał. Stwierdził, że decyzja sprzed kilkunastu dni o nauce stacjonarnej była bardzo dobra. – Mogła przyczynić się do tego, że ta fala piąta rzeczywiście nie była tak rozpędzona, czy nie rozpędziła się aż tak, gdyby nie ta decyzja – stwierdził szef MEiN.

– Nie przewidujemy na ten moment żadnych perturbacji. Gdyby się zdarzyły, jeżeli mamy jakiś nowy wariant, jakąś nową odmianę, jakąś nową falę - zawsze to mówiliśmy, że będziemy zawsze brać pod uwagę sytuację pandemiczną przy podejmowaniu decyzji z priorytetem nauki stacjonarnej – zapowiedział Czarnek. Minister zdrowia zaznaczył, że "pandemia wiele razy nas zaskakiwała". – Tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest w zasadzie definitywny powrót do nauki stacjonarnej. Musiałoby się zdarzyć wiele złego, żebyśmy musieli tę decyzję odwracać – powiedział Niedzielski.

Ferie zimowe 2022 - terminy

Dwutygodniowe ferie zimowe w roku szkolnym 2021/2022 przewidziano w czterech terminach od 15 stycznia do 27 lutego.

Od 15 do 30 stycznia ferie mieli uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego.

Do 6 lutego ferie mieli uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla nich ferie zaczęły się 22 stycznia

Od soboty 29 stycznia do 13 lutego przerwę w nauce mają uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego.

Od 12 do 27 lutego ferie będą mieć uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

RadioZET.pl