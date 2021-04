Powrót do szkół od 26 kwietnia. Wraca nauka hybrydowa w klasach 1-3

Powrót do szkół rozpocznie się w poniedziałek 26 kwietnia. Jako pierwsze wrócą do nauki hybrydowej dzieci z klas 1-3, ale tylko w tych regionach kraju, gdzie spada liczba zakażeń - ogłosił na konferencji prasowej minister zdrowia. Chodzi o 11 województw.

Zgodnie z zapowiedziami rządu zapadła decyzja ws. powrotu do szkół. Od poniedziałku 26 kwietnia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych przejdą na tzw. naukę hybrydową (naprzemiennie będą to zajęcia stacjonarne i zdalne). Zarządzenie to będzie obowiązywać w 11 województwach:

mazowieckim,

pomorskim,

zachodnio-pomorskim,

kujawsko-pomorski,

świętokrzyskim,

lubuskim,

lubelskim,

warmińsko-mazurskim,

podkarpackim,

podlaskim,

małopolskim.

W pozostałych województwach - śląskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim i wielkopolskim - nauka nadal będzie się odbywać w trybie zdalnym.

Adam Niedzielski już we wtorek na antenie Radia ZET zapowiadał, że obostrzenia - również związanie z edukacją - mają być wprowadzane i luzowane regionalnie.

Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, którzy w styczniu wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, od 22 marca znów uczą się zdalnie. Uczniowie z klas 4-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie od 26 października 2020 roku. Od 19 kwietnia br. zostały otwarte żłobki i przedszkola.

Nauka hybrydowa, czyli jaka?

Nauczanie hybrydowe oznacza, że co najmniej połowa uczniów z danej szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. Dzięki temu można ograniczyć ilość uczniów na korytarzach, minimalizując ryzyko zakażenia koronawirusem. Zadaniem dyrektora szkoły jest wdrożenie odpowiednich procedur wprowadzających oraz poinformowanie całej społeczności szkolnej o przyjętym systemie kształcenia hybrydowego.

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

RadioZET.pl