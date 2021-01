Powrót do szkoły ósmoklasistów i maturzystów. Czarnek: "Warunek jest jeden"

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki pytany był w TVP Info o poniedziałkowy powrót uczniów do szkół i sytuację epidemiczną w szkołach podstawowych po rozpoczęciu nauki stacjonarnej w klasach I-III. Szef resortu podkreślił, że 99,5 proc. szkół podstawowych pracowało we wtorek w trybie stacjonarnym. – To ponad 14,3 tys. szkół – podał Czarnek. Z danych resortu edukacji wynika, że w 16 podstawówkach w klasach I-III nauka prowadzona była w trybie zdalnym, a w 55 w trybie mieszanym.

Powrót do szkół. Kiedy maturzyści i ósmoklasiści zakończą naukę zdalną?

Minister edukacji i nauki odniósł się też do pytania o powrót do nauki stacjonarnej starszych uczniów i jego termin. – Jeśli rzeczywiście ta stabilizacja będzie się utrzymywała na tym poziomie, na którym jest obecnie, być może nawet na niższym, to w perspektywie dwóch, trzech tygodni na pewno będziemy dochodzić do tej decyzji i wnioskować do naszych epidemiologów, wirusologów o pozytywną opinię na temat powrotu do szkół przynajmniej klas VIII i klas maturalnych, a być może także pozostałych klas, choćby w trybie hybrydowym – powiedział.

– Warunek jest jeden - dalsza stabilizacja liczby dziennych zakażeń, ewentualnie nawet spadek tej liczby – powtórzył Czarnek. – To wszystko jest w naszych rękach szanowni państwo. Mówię do wszystkich, którzy nas teraz słuchają i oglądają. Chcę wszystkim państwu podziękować za odpowiedzialność, którą do tej pory wykazaliście. To ta odpowiedzialność doprowadziła do sytuacji przestrzegania obostrzeń i wszystkich tych rygorów, które rząd wprowadza, by ograniczyć pandemię koronawirusa. To państwa odpowiedzialność doprowadziła do tego, że wczoraj dzieci z klas I-III mogły wrócić do szkoły, do trybu stacjonarnego – wskazał Czarnek.

Jak mówił, "jeśli nadal, jako społeczeństwo będziemy wykazywać tę odpowiedzialność i jeszcze trochę cierpliwości, to rzeczywiście ta decyzja o powrocie do szkół do trybu stacjonarnego klas VIII, klas maturalnych, a później pozostałych klas, będzie coraz bliższa".

Ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów klas I-III w całym kraju zawieszono od 9 listopada ub.r. W ich miejsce wprowadzono edukację zdalną. Uczniowie klas starszych przeszli na edukację zdalną dwa tygodnie wcześniej – od 26 października. Nauka zdalna, poza pewnymi wyjątkami, zawieszona była do 3 stycznia, z tym że od 23 grudnia ub.r. do 3 stycznia uczniowie mieli przerwę świąteczną w nauce. 4 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym terminie. Trwały do 17 stycznia.

