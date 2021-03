Powrót dzieci i młodzież do szkół i nauki w formie stacjonarnej był tematem rozmowy Przemysława Czarnka w Programie I Polskiego Radia. – Jeśli zachowamy rzeczywiście odpowiedzialność społeczną, będziemy stosować się do obostrzeń, do rygorów [...] to ja jestem optymistą, że w perspektywie właśnie po Świętach Wielkanocnych, biorąc pod uwagę również fakt, że już dzisiaj mamy niemal wszystkich (z zarejestrowanych na szczepienie – red.) nauczycieli zaszczepionych, będziemy mogli rozmawiać o powrocie do nauki stacjonarnej – zapowiedział szef resortu edukacji i nauki.

Czarnek przypomniał też, że klasach ósmych i maturalnych nauka odbywa się w systemie "quasi-hybrydowym". – Od 18 stycznia uczniowie klas ósmych i maturalnych mogą korzystać z konsultacji indywidualnych, konsultacji w niewielkich grupach, ale także w grupowych sprawdzianach czy egzaminach próbnych, które choćby teraz się odbywają i wcześniej takie testy też były robione – powiedział.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października uczą się zdalnie. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną w regionie od ubiegłego poniedziałku w woj. warmińsko-mazurskim uczniowie z tych klas uczą się z powrotem zdalnie. Nowe zasady nauki na Warmii i Mazurach oraz Pomorzu będą obowiązywały od 13 do 20 marca. Istotną zmianą będzie wprowadzenie nauki mieszanej w klasach I-III szkół podstawowych w tych regionach.

Powrót do szkół. Zaszczepiono ponad 400 tys. nauczycieli

Szefa resortu edukacji i nauki zapytany w internetowej części wywiadu w Programie I Polskiego Radia o liczbę nauczycieli zaszczepionych przeciwko Covid-19 przekazał, że według stanu z piątku szczepionkę przyjęło zdecydowanie ponad 400 tys. nauczycieli na 590 tys. zarejestrowanych.

Czarnek dodał, że w sobotę i niedzielę również trwały szczepienia nauczycieli. – W związku z tym jesteśmy przekonani, że na chwilę obecną ponad 90 proc. nauczycieli jest już zaszczepionych – podkreślił. Według przekazanych przez szefa MEiN informacji w niektórych województwach zaszczepiono 100 proc. nauczycieli, którzy chcieli przyjąć zastrzyki.

RadioZET.pl/PAP