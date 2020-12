Powrót do szkół po feriach. Minister zdrowia zabrał głos: "Nie ma pewności"

Stopniowy powrót do szkół miał rozpocząć się 29 listopada. Jednak w sobotę 21 listopada premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na konferencji prasowej, że nauka zdalna zostaje przedłużona do 23 grudnia. Następnie między 23 grudnia a 4 stycznia w szkołach obowiązuje przerwa świąteczna, a po niej odbędą się ferie zimowe w jednym terminie dla uczniów w całej Polsce - od 4 do 17 stycznia. Z najnowszych zapowiedzi resortu edukacji wynika, że dzieci wrócą do szkół w poniedziałek 18 stycznia 2021 roku. Wszystko zależy jednak od rozwoju pandemii koronawirusa.

Powrót do szkół po feriach? Minister zdrowia komentuje

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany w środę w radiu TOK FM o powrót dzieci do szkół po zakończeniu ferii zimowych stwierdził, że wciąż nie ma takiej pewności. – Ale jak obserwujemy tendencję, którą mamy od dwóch tygodni, to jest bardzo duża szansa, że tak się stanie – dodał szef resortu zdrowia.

Minister przypomniał, że w okresie ferii zostaną przeprowadzone testy na koronawirusa wśród nauczycieli z trzech województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Resort zdrowia opracowuje ostateczną formułę tego przedsięwzięcia.

MEN wydało komunikat ws. daty zakończenia semestru

We wtorek Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat ws. daty zakończenia semestru lub półrocza. W związku z przyspieszeniem terminu ferii PAP zwróciła się do MEN z pytaniem, czy resort edukacji ma wytyczne dla szkół dotyczące terminu przeprowadzenia klasyfikacji.

– Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Termin ustalenia tych ocen, określa statut szkoły – wyjaśniła rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska. Dodała, że ewentualne zmiany w statucie szkoły może wprowadzić rada pedagogiczna tej szkoły.

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

RadioZET.pl/TOK FM