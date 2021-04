Powrót do szkół, przedszkoli i żłobków. Rzecznik resortu zdrowia podał termin

Powrót do szkół i przedszkoli już wkrótce? - Pierwszy segment, jaki chcemy luzować, to nauka - podkreślił we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że możliwe jest, aby dzieci wróciły do przedszkoli i żłobków od poniedziałku, 19 kwietnia. Po nich do nauki stacjonarnej mieliby wrócić uczniowie szkół podstawowych i kolejne roczniki.