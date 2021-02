Powrót do szkół nastąpi w najbliższym czasie? Sytuacja epidemiczna jest trudna, rząd musiał więc podjąć decyzje ws. kontynuowania nauki zdalnej w przypadku większości roczników. Przypomnijmy, po feriach uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, wrócili do edukacji stacjonarnej. Z kolei klasy IV-VIII od 26 października nadal uczą się w domu.

Nauka zdalna w klasach I-III na Warmii i Mazurach

Na konferencji prasowej ministra zdrowia w środę, 24 lutego ogłoszone zostały decyzje ws. dalszych obostrzeń w związku z epidemią. Jedna z nich dotyczy edukacji uczniów. Klasy I-III nadal będą uczyć się stacjonarnie, natomiast starsze roczniki będą kontynuować naukę zdalną. Na nauczanie z domu przejdą także uczniowie klas I-III najbardziej dotkniętego zakażeniami województwa warmińsko-mazurskiego.

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski w TOK FM mówił, że rząd "absolutnie będzie robił wszystko i podejmował odważne decyzje, aby dzieci jak najszybciej wróciły do szkoły". Wskazywał, że brak normalnego chodzenia przez dzieci do szkoły skutkuje pogorszeniem ich stanu zdrowia psychicznego. Szef MZ pytany, czy oznacza to, że w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie sytuacja epidemiczna jest trudna, nawet uczniowie klas 1-3 czy dzieci w przedszkolach nie będą mogły na razie uczyć się stacjonarnie, potwierdził. "Tak, taki wariant też niestety musimy rozważyć, bo [...] widzimy, co się dzieje w całej Polsce, a w woj. warmińsko-mazurskim jest sytuacja szczególnie trudna".

Nie wykluczył scenariusza, że jeszcze przed końcem roku szkolnego dzieci wrócą do nauki stacjonarnej. - Jak tylko będą warunki takie, że będzie można te szkoły odważniej otworzyć, to będziemy bardzo szybko wracali do tego, żeby nauka była w jak największym zakresie stacjonarna - powiedział Niedzielski. Powrót do szkół starszych roczników od 1 marca nie jest rekomendowany przez lekarzy. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski we wtorkowej rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził nawet, że powrót do nauki stacjonarnej pozostałych uczniów jest teraz wykluczony.

RadioZET.pl/PAP