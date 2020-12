Powrót do szkół w różnych terminach? Minister edukacji "zakłada taką możliwość"

Powrót uczniów najmłodszych klas do szkół ma nastąpić 18 stycznia. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek nie wyklucza jednak, że dzieci z różnych województw wrócą do nauki stacjonarnej w różnych terminach.

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki pytany we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia o powrót dzieci do szkół po 17 stycznia, gdy zakończą się ferie szkolne, wskazał, że na decyzję w tej sprawie będzie miała wpływ dynamika rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce.

Szef MEN poinformował, że jeśli taki powrót będzie możliwy, to jako pierwsi wrócą do szkół uczniowie klas I-III szkół podstawowych, być może uczniowie klas VIII i maturalnych. - Stopniowo, hybrydowo bądź stacjonarnie, ale ten powrót jest rzeczywiście możliwy. Wszystko zależy od tego jak epidemiolodzy, wirusolodzy ocenią dynamikę rozwoju pandemii koronawirusa w tym okresie poświątecznym, noworocznym. W pierwszym tygodniu ferii będziemy w kontakcie z dyrektorami szkół i te informacje będziemy im przekazywać - podał minister.

Powrót do szkół tylko w części województw?

Minister edukacji był również dopytywany, czy przyjmuje taką możliwość, by w różnych regionach kraju, w zależności od sytuacji epidemicznej, powrót do szkół i nauki stacjonarnej wyglądał inaczej. - Zakładamy też taką możliwość, choć mówiąc szczerze jesteśmy zwolennikami jednak uruchamiana tego ruchu oświatowego w całej Polsce w jednym momencie, żeby nikt nie był poszkodowany - powiedział Czarnek.

Jednocześnie zaznaczył, że jeśli z map obrazujących sytuację epidemiczną w kraju będzie wynikać, że "będą regiony, gdzie pandemia będzie się rozwijać zdecydowanie szybciej niż w innych rejonach kraju, to jest taka możliwość, że będą różne warianty powrotu do szkół w zależności od miejsca na mapie Polski".

Ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 roku. Obecnie w szkołach nie ma zajęć. Do 3 stycznia trwa przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Od 28 grudnia do 17 stycznia, a zatem do końca ferii, rodzice dzieci do 8. roku życia mogą ubiegać się o świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

RadioZET.pl