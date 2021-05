Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski uważa, że - jeśli tylko pozwolą na to warunki epidemiologiczne - warto, aby nauka stacjonarna w szkołach była realizowana jak najdłużej. Wyjaśnił, że jest to istotne z wielu względów. Pełny powrót starszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przewidziano dopiero na koniec maja.

Koronawirus w Polsce słabnie, co przekłada się na odmrażanie życia publicznego, w którym pierwszeństwo ma odblokowanie tradycyjnej nauki w szkołach. Po majówce stacjonarnie uczą się już uczniowie klas I-III.

Do sprawy odniósł się wiceminister edukacji, Dariusz Piontkowski. Potwierdził wcześniejsze stanowisko resortu, że dla szkolnictwa będzie liczył się każdy miesiąc, a nawet tydzień nauki w murach szkół.

Wiceszef MEiN: Warto, by dzieci jak najszybciej wróciły do szkoły

"Z naszego punktu widzenia, punktu widzenia takiego edukacyjnego, psychologicznego, społecznego, warto, aby dzieci jak najszybciej wróciły do nauczania stacjonarnego, by to nauczanie stacjonarne trwało jak najdłużej. Jeżeli tylko warunki epidemiczne na to pozwalają, powinna być kontynuowana nauka stacjonarna" - powiedział w poniedziałek Piontkowski na konferencji prasowej w Białymstoku.

Zapytany o to, co będzie ważniejsze po powrocie do szkół: skupienie się na ponownej integracji uczniów czy nadrabianie zaległości w edukacji, odparł, że trzeba robić "jedno i drugie".

Nie tylko integracja, ale i nadrabianie zaległości

"W pierwszych godzinach, czy pierwszych dniach powrotu do szkoły pewnie ta część integracyjno-społeczna i psychologiczna będzie ważniejsza, ale przecież szkoła przede wszystkim - poza tą pomocą psychologiczną, poza częścią socjalizacyjną i wychowawczą - ma także tę funkcję dydaktyczną i powinna także wypełniać funkcję dydaktyczną, więc nie sądzę, aby te kilka tygodni, które są do zakończenia zajęć, musiały być przeznaczone tylko i wyłącznie na zajęcia integracyjne" - powiedział Piontkowski.

Potwierdził zdanie szefa MEiN Przemysław Czarnka, że po powrocie do szkół należy najpierw uzupełnić materiał, który był na lekcjach online, zwłaszcza trudniejsze zagadnienia. Przypomniał, że ministerstwo zaproponowało też programy wsparcia, dodatkowe zajęcia, które mają ułatwić uczniom powrót do nauki stacjonarnej.

W harmonogramie luzowania obostrzeń pojawiły się także terminy rozpoczęcia nauki hybrydowej i tradycyjnej dla starszych uczniów szkół podstawowych. Uczniowie klas starszych: klas IV–VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wciąż uczą się zdalnie (od 26 października 2020 r.). Od 17 maja rozpoczną naukę w trybie hybrydowym. Na lekcje stacjonarne mają wrócić od 31 maja.

