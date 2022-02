Powrót do szkół z nowymi zasadami. Czarnek: To usprawni funkcjonowanie

Przemysław Czarnek na środowej konferencji prasowej ogłosił, że nauka zdalna potrwa do 20 lutego. Oznacza to, że uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych i młodzież ze szkół ponadpodstawowych wrócą do stacjonarnej nauki 21 lutego, czyli tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano.

Powrót uczniów do szkół. Koniec tzw. kwarantanny z kontaktu

Od piątku 11 lutego zniesiono kwarantannę z kontaktu. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by wiedząc o kontakcie z osobą chorą, monitorować swój stan zdrowia i przestrzegać zasad: noszenie maseczki, dezynfekcja rąk i zachowanie odpowiedniego dystansu. Osoby, które po kontakcie z osobą chorą będą czuły się gorzej, powinny zgłosić się na test.

O to, co spowodowało wcześniejszy powrót uczniów do szkół, minister edukacji i nauki był pytany w piątek Sygnałach Dnia w Programie I Polskiego Radia. – Widzimy wyraźnie kolejny już dzień, patrząc tydzień do tygodnia, że przypadki zakażeń są coraz rzadsze, choć nadal wynoszą ok. 40 tys. dziennie, ale nie 80, 100 czy 300 tys., jak straszono czy przewidywano. Wydaje się, że piąta fala odchodzi od nas i to jest moment, by podjąć decyzję o szybszym powrocie do szkół tych roczników, które są na nauce zdalnej – stwierdził Czarnek.

Nawiązując do zmian obowiązujących od piątku – zlikwidowania tzw. kwarantanny z kontaktu – szef MEiN stwierdził, że wpłyną one na sytuację w oświacie. – Mieliśmy sytuacje, w której kwarantanna z kontaktu rzeczywiście była uciążliwa dla dyrektorów szkół, nauczycieli, dzieci i rodziców, bo wystarczył przypadek czy dwa przypadki koronawirusa w klasie i cała była na kwarantannie i zdalnej nauce – wskazał minister.

– Odejście od kwarantanny z kontaktu zdecydowanie zmieni sytuację w szkołach, uprości tę sytuację, nie będzie już takich obciążeń sanitarnych i obowiązków sanitarnych, jakie były do tej pory – dodał. Zaznaczył jednocześnie, że większość szkół pracowała normalnie w trybie stacjonarnym. Czarnek ocenił, że "decyzja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o odejściu od kwarantanny z kontaktu spowoduje ułatwienie pracy dyrektorów szkół i szkół w ogóle".

RadioZET.pl/Polskie Radio/PAP