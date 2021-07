Powrót do szkół zagrożony przez czwartą falę? Przemysław Czarnek ujawnia

Powrót do szkół we wrześniu jest zagrożony przez czwartą falę? Minister edukacji mówił na antenie Polsat News, że dzieci na tę chwilę mają wrócić do zajęć zgodnie z planem. - Chcemy, żeby 1 września dzieci poszły do szkoły w trybie stacjonarnym, przygotowujemy dodatkowe środki bezpieczeństwa zdrowotnego z tym związane – podkreślił w czwartek szef MEiN.