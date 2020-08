Powrót do szkół i rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 już za 6 dni. Podstawowym modelem ma być nauka stacjonarna w szkołach. Będzie też możliwy model mieszany: dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii sanepidu może zadecydować, że część dzieci lub klas będzie uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, a część uczyć się na odległość. Przy większym zagrożeniu epidemiologicznym w grę wchodzi też przejście całej szkoły na edukację zdalną. Dariusz Piontkowski we wtorek w TVN24 stwierdził, że ''młodzi ludzie nie są takim nośnikiem choroby jak dorośli i w miarę spokojnie mogą wrócić do szkół''.

Powrót do szkół. 100 tys. nauczycieli może przenosić koronawirusa

Z danych opublikowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wynika, że ponad 100 tys. nauczycieli pracuje w kilku placówkach. Profesor Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk oraz kierownik zespołu doradczego PAN do spraw Covid-19 w rozmowie z ''Rzeczpospolitą'' ostrzega przed zatrudnianiem nauczycieli w kilku szkołach.

Powinno się tego zakazać, bo mogą przenosić wirusa

- mówi prof. Jerzy Duszyński.

"Rzeczpospolita" zauważa, że nauczyciel pracujący w kilku placówkach będzie się musiał dostosować do różnych procedur bezpieczeństwa. - Konieczne jest doprecyzowanie wytycznych sanitarnych [..] Obecne mogą być różnie interpretowane i w rezultacie w każdej z 26 tys. szkół mogą obowiązywać inne szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w czasie pandemii - komentuje Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

