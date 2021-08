Powrót do szkół 1 września w trybie stacjonarnym jest już pewny. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem szczepienia uczniów, pierwszy tydzień września zostanie poświęcony na działania informacyjne.

W tym czasie dyrektorzy będą organizować spotkania informacyjne z rodzicami na temat szczepień dzieci, które ukończyły 12 lat. Mają odbyć się także lekcje, nie tylko wychowawcze, związane z tym tematem. Następnie szkoły będą zbierać deklaracje rodziców o chęci zaszczepienia dziecka w ramach akcji organizowanej w szkole albo w wyznaczonym punkcie szczepień.

Powrót do szkół. Czarnek o obowiązku szczepienia uczniów przeciw Covid-19

Przemysław Czarnek przypominał w Telewizji Trwam, że szczepienia przeciw Covid-19 są w Polsce dobrowolne. – Nie ma obowiązku szczepień i nikt tego obowiązku na razie nie wprowadza – wskazał szef resortu edukacji i nauki.

Minister podał, że "na dziś mniej więcej do 80 proc. nauczycieli to osoby zaszczepione drugą dawką". – Siłą rzeczy przy takim poziomie zaszczepienia wprowadzanie obowiązku szczepienia w tej grupie jest mało zasadne – ocenił.

Czarnek stwierdził też, że "jest absolutnym przeciwnikiem wprowadzania obowiązku szczepienia uczniów". – Natomiast będziemy zachęcać. Już w czerwcu kierowaliśmy do szkół pakiety dotyczące szczepień z prośbą o to, by przekazywać informacje. […] W pierwszym pełnym tygodniu września będziemy prosić dyrektorów o to, ażeby zbierali deklaracje od rodziców, czy chcieliby zaszczepić dzieci i zrobić to w szkole – powiedział.

RadioZET.pl/PAP