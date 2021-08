Przemysław Czarnek w rozmowie z Onetem wskazał priorytety na rok szkolny 2021/2022. Powtórzył, że powrót do szkół w formie nauki stacjonarnej jest przesądzony. - Obecna skala zachorowań i obłożenia szpitali nie stwarza żadnego zagrożenia dla stacjonarnego nauczania w szkołach. Należy również pamiętać, że zaszczepionych jest coraz więcej uczniów i nauczycieli. Nie wydaje mi się, aby ubiegłoroczny scenariusz był realny - mówił szef Ministerstwa Edukacji i Nauki w rozmowie z Onet.pl.

Polityk PiS mówił o planowanych kolejnych podwyżkach dla nauczycieli. - Dzisiaj 2940 złotych brutto dla nauczyciela, który kończy studia informatyczne czy matematyczne, to poziom, który nie zagwarantuje, że do szkół trafią jacykolwiek chętni absolwenci tych kierunków - wyjaśnił. Dodał, że na zwiększone pensje dla pedagogów trafią "miliardy złotych" z dodatkowej subwencji oświatowej. - W połowie września odbędzie się plenarne posiedzenie zespołu ds. statusu nauczyciela, na którym podsumujemy średnio udane rozmowy w grupach roboczych. Zaproponujemy jednak kolejne rozwiązania idące w kierunku podwyżek, ale w ramach szerokiej reformy - zapowiedział.

Czarnek o edukacji seksualnej. "Lewackie organizacje mają obsesję"

Minister Czarnek odniósł się do większej kontroli kuratorów i dyrektorów szkół nad organizacjami, które chcą prowadzić w publicznych szkołach dodatkowe zajęcia. - Mówimy wprost, że chodzi przede wszystkim o rozszerzoną edukację seksualną, na punkcie której niektóre lewackie organizacje i wspierający je politycy PO i Lewicy mają obsesję - komentował polityk PiS.

Dodał, że nie ma nic przeciwko obecności organizacji pozarządowych w szkołach. - Sprzeciwiam się jedynie tym grupom, które chcą demoralizować młodzież i w takich sytuacjach kurator będzie miał prawo sprzeciwu na wniosek rodziców, którzy zgłaszają takie gorszące sytuacje do ministerstwa - tłumaczył.

Szef resortu edukacji i nauki odniósł się również do kwestii zmian w kształceniu nauczycieli etyki. Ministerstwo planuje uruchomić na uczelniach wyższych zlecone studia podyplomowe w tym zakresie. - Do nauczania etyki w klasach 4-6 nie potrzeba doktorów filozofii, dlatego zleciliśmy organizację studiów podyplomowych. Łatwiej będzie przekonać historyka czy polonistę do zrobienia takich studiów, niż zatrudnić oddzielnie filozofa jako nauczyciela etyki - wyjaśnił.

Czarnek podtrzymał rekomendację resortu dla podręcznika etyki autorstwa prof. Magdaleny Środy, znanej z bardzo krytycznych wypowiedzi dotyczących PiS. - Jeżeli podręcznik jest zgodny z podstawą programową, powinien być dopuszczony do użytku. Będę jedynie zachęcał do tego, aby powstawały inne podręczniki - mówił w rozmowie z Onetem.

Minister nie widzi przeszkód, aby etyki uczyli również katecheci. - Wolałbym jednak, aby etyki nauczali świeccy. Tego samego zdania są także biskupi zajmujący się kształceniem katechetycznym. Uważam też, że byłoby lepiej, gdyby w każdej szkole etyki nauczał inny nauczyciel, niż nauczyciel religii - dodał.

Czarnek o społeczności LGBT+. "To są ludzie normalni"

Przez dziennikarzy Czarnek został poproszony o odniesienie się do swoich wypowiedzi na temat społeczności LGBT+. 14 czerwca ubiegłego roku na antenie TVP Info polityk PiS, pokazując zdjęcia z parady równości w USA, powiedział: - Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym. - Moje słowa zostały wyciągnięte z kontekstu i zmanipulowane. Wtedy pokazywałem właśnie zdjęcie nagich mężczyzn w biały dzień w środku miasta. I takie zachowania uważam niezmiennie za nienormalne - komentował w rozmowie z Onetem.

Jednocześnie dodał: - Ludzie o innej orientacji seksualnej są normalni i nikogo ich orientacja nie powinna interesować. Natomiast nienormalnie zachowują się ci, którzy jawnie demoralizują innych, zwłaszcza dzieci. A ktoś, kto demoralizuje, podlega karze, bo nie ma prawa tego robić.

RadioZET.pl/Onet