Powrót do szkół. Czarnek przeznaczy 140 mln zł na "dodatkowe lekcje wsparcia"

Przemysław Czarnek zapowiedział, że w 2022 roku ruszy program termomodernizacji tysiąca szkół w całej Polsce. Natomiast już teraz realizowany jest program wsparcia dzieci i młodzieży po Covid-19. 1 września nastąpi powrót do szkół w trybie stacjonarnym.

Nowy rok szkolny 2021/2022 zbliża się wielkimi krokami. Powrót wszystkich uczniów do szkół na zasadach sprzed pandemii odbędzie się 1 września. Minister Edukacji i Nauki podpisał w tej sprawie rozporządzenie.

Powrót do szkół. Czarnek zaprezentował Polski Ład w edukacji

W piątek (20 sierpnia) Przemysław Czarnek spotkał się z mieszkańcami Bełżyc (Lubelskie), gdzie zaprezentował główne założenia Polskiego Ładu. Szef MEiN zapowiedział, że w 2022 roku ruszy program termomodernizacji tysiąca szkół w całej Polsce.

– Już teraz realizowany jest program wsparcia dzieci i młodzieży po Covid-19, na który przeznaczonych zostanie łącznie ok. 250 mln zł – mówił. Według niego zgłoszono już zapotrzebowanie na 140 mln zł na dodatkowe lekcje wsparcia dla dzieci i młodzieży.

– Z jakich przedmiotów, to już będą decydować nauczyciele i dyrektorzy z poszczególnych szkół - po to, żeby zlikwidować zaległości, które powstały w okresie nauki zdalnej […] Jeśli będzie zapotrzebowanie na kolejne 10 godzin w każdej klasie, w każdej szkole, to będziemy zwiększać te środki – podkreślił Czarnek.

Minister edukacji i nauki poinformował też, że od czerwca ubiegłego roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczono blisko 2 mld zł na inwestycje związane z edukacją. – Za dwa tygodnie będziemy inaugurować rok szkolny wraz z panem premierem w Branicy Radzyńskiej, gdzie powstała nowa szkoła w całości sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – powiedział szef resortu.

Czarnek przekonywał, że Polski Ład jest programem wielkiego skoku cywilizacyjnego. Podkreślił, że składa się on z wielu filarów, które dotyczą wszystkich sfer życia społecznego. – Polski Ład jest programem wielkiego skoku cywilizacyjnego, który w ciągu kilku lat spowoduje, że nie tylko dogonimy, ale prześcigniemy niektóre kraje Europy Zachodniej, co jeszcze do niedawna było praktycznie niemożliwe – stwierdził szef resortu edukacji.

RadioZET.pl/PAP