Czarnek zapowiada kolejną reformę szkolnictwa. Zmiany wejdą w życie od 1 września

Przemysław Czarnek powiedział w Telewizji Trwam, że chce odbiurokratyzować pracę nauczycieli. Nowe przepisy wejdą w życie jeszcze przed powrotem do szkół, a więc będą obowiązywały już w roku szkolnym 2021/22. – Rozporządzenie w tej sprawie podpiszę jeszcze w tym lub przyszłym tygodniu – poinformował w czwartek minister edukacji i nauki.

Powrót do szkół. Czarnek zapowiada kolejną reformę szkolnictwa

– Mamy zaplanowaną szeroką reformę, na którą składają się trzy rzeczy. Po pierwsze – odbiurokratyzowanie pracy nauczyciela. I to nastąpi za chwilkę. Albo jutro albo na początku przyszłego tygodnia podpisze rozporządzenie, by od pierwszego września nauczyciele i dyrektorzy szkół mogli zgodnie z nim funkcjonować – powiedział w Telewizji Trwam szef MEiN.

Odbiurokratyzujemy pracę nauczyciela, zlikwidujemy ewaluację zewnętrzną, zlikwidujemy ewaluację wewnętrzną, zlikwidujemy monitorowanie po to, by nauczyciele nie byli zmuszani do, bardzo często bezsensownej, pracy biurokratycznej, papirologii, która pochłania czas, który mogliby poświęcić na pracę z uczniami. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki

Przepisy w tym obszarze, jak podał minister, są już skonsultowane i ukończone. Jednym z elementów reformy będzie też, jak mówił, zdecydowane zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli.

– Trzeba to wynagrodzenie zdecydowanie podnieść po to, by zachęcić absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza w takich przedmiotach jak język polski, matematyka, chemia, fizyka, by zainteresowali się również zawodem nauczyciela – powiedział. To wszystko – jak wskazał - "jest w pakiecie reform już przygotowanych w ministerstwie i oferowanych związkom zawodowym".

