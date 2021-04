Powrót do szkół. Dzieci będą powtarzać rok szkolny? Czarnek wyjaśnia

Powrót do szkół w wielu regionach może nastąpić w poniedziałek 26 kwietnia - ogłosił Przemysław Czarnek. Minister skomentował również pomysł powtarzania przez dzieci roku szkolnego.

Przemysław Czarnek pytany był we wtorek w TVP Info o termin możliwego powrotu najmłodszych uczniów do szkół. - Jeśli spadek trzeciej fali się utrzyma - oraz słysząc szefa Rady Medycznej przy premierze profesora Horbana - mam nadzieję, że od poniedziałku uczniowie klas 1-3, przynajmniej w wielu regionach, wrócą do szkoły - powiedział.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zdradził w Radiu ZET, że rząd ma plan, by przywrócić ''całą edukację'' jeszcze przed wakacjami. - Ja jestem zwolennikiem uwzględnienia różnic regionalnych. Na razie będą to tylko klasy 1-3 – zapowiedział.

Powrót do szkół. Dzieci będą powtarzać rok szkolny?

Szef resortu edukacji pytany, czy ministerstwo rozważa powtarzanie przez dzieci roku szkolnego (taki pomysł pojawił się np. we Włoszech - red.), oświadczył, że nie jest to brane pod uwagę.

- Nie ma takiej opcji żebyśmy dzieci, tylko z tego powodu, że była pandemia, zmuszali do tego, żeby powtarzały cały rok - zaznaczył minister.

Czarnek zapowiedział, że będą wprowadzane programy wspomagające, na które przeznaczono już 250 mln złotych. - Będą to głównie programy wspomagające w zakresie merytorycznym, dodatkowe zajęcia, żeby można było nadrabiać zaległości, które powstają - wyjaśnił.

Nauka zdalna przedłużona do 25 kwietnia

Do 25 kwietnia przedłużona została nauka zdalna w szkołach. Jest jednak możliwość prowadzenia zajęć sportowych na podstawie programów szkolenia sportowego, a także zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy, którzy będą zdawać egzaminy w czerwcu.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy w styczniu wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, od 22 marca znów uczą się zdalnie. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie od 26 października ub.r.

