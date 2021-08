"To jest niewykonalne". Problem z wytycznymi przed powrotem do szkół

Część szkół z niepokojem przygląda się zapowiedziom ministra edukacji dotyczących stacjonarnego powrotu do szkół. Do placówek trafiły specjalne wytyczne, ale to niewielu uspokaja. - Problemem będzie to, jak dopasować zasoby kadrowe do tego, co sobie wymyślono - mówi Radiu ZET Marek Pleśniar ze Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Jak dodaje, stacjonarny powrót do szkół w całym kraju raczej się nie uda.