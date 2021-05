Powrót do szkół. Potwierdzono kolejne przypadki koronawirusa u dzieci

W kolejnych szkołach podstawowych w Poznaniu oraz powiecie poznańskim potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej 4 maja.

Pierwsze zakażenie koronawirusem po powrocie dzieci do szkół potwierdzono w piątek (7 maja) u ucznia III klasy Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Poznaniu. W poniedziałek lokalne Radio Poznań podało, że zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono także wśród uczniów Szkół Podstawowych nr 54 i 10 w Poznaniu oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.

Powrót do szkół. Kolejne przypadki koronawirusa u dzieci

Cyryla Staszewska z poznańskiego sanepidu cytowana przez lokalną rozgłośnię podkreśliła, że ''tak jak na początku roku szkolnego chorowali głównie nauczyciele, teraz zakażenia są wykrywane przede wszystkim u dzieci''.

– Mamy kolejne szkoły, gdzie są zawieszone zajęcia. To są dwie szkoły podstawowe w Poznaniu i jedna szkoła podstawowa w Murowanej Goślinie. Nie ma ognisk. Są to pojedyncze zachorowania, ale klasa wówczas jest objęta kwarantanną. Liczone jest to właśnie od ostatniego kontaktu z osobą, czyli w tym przypadku uczniem czy dzieckiem, które było w klasie – dodała.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek, że minionej doby w Wielkopolsce potwierdzono 201 nowych przypadków SARS-CoV-2. Z powodu Covid-19 lub współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 15 mieszkańców regionu.

Powrót wszystkich uczniów do szkół jeszcze w maju

We wtorek (4 maja) w całym kraju do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Uczniowie z klas 4-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od końca października uczą się zdalnie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki od 17 maja uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przejdą na naukę w systemie hybrydowym.

Przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego – zerówki i inne formy wychowania przedszkolnego od 19 kwietnia działają w całym kraju stacjonarnie, tak samo żłobki i kluby malucha.

