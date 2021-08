Powrót do szkół coraz bliżej. Morawiecki: szkoła ma wyglądać jak 1,5 roku temu

Szkoła ma wyglądać normalnie - tak, jak półtora roku temu. Do tego będziemy dążyli - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji związanej z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym. Zapowiedział też, że do placówek oświatowych trafią maski, środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony fizycznej.

Powrót do szkół coraz bliżej. Dzieci i młodzież z początkiem września mają wznowić naukę w formie stacjonarnej - stosowne rozporządzenie w tej sprawie podpisał niedawno minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

O tym, jak ma wyglądać rok szkolny 2021/22, mówił także premier Mateusz Morawiecki, który podczas środowej konferencji w Komorowie - gdzie wystąpił w towarzystwie wiceszefowej MEiN Marzeny Machałek i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - podkreślał, że aby całkowicie powrócić do "normalności", wszyscy muszą trzymać się kilku zasad epidemicznych, w tym dezynfekować dłonie i utrzymywać dystans.

Powrót do szkół. Konferencja premiera.

Premier przypomniał, że polecił MEiN przygotowanie szkół do normalnego powrotu do funkcjonowania od 1 września. - Te przygotowania zostały przeprowadzone w sposób bardzo dobry, należyty. Do 32 tys. miejsc, z różnych ośrodków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w całym kraju, wyjadą transporty środków dezynfekcyjnych, masek, maseczek, różnego rodzaju środków ochrony fizycznej - powiedział.

Jak dodał, będą to środki proporcjonalne do liczby uczniów i nauczycieli w poszczególnych placówkach. - Te szkoły, które do 12 sierpnia nie złożyły (zapotrzebowania), również otrzymają odpowiednie transporty środków ochrony fizycznej - zapewnił szef rządu. Przekonywał, że maseczki, dystans i dezynfekcja to "najbardziej podstawowa" linia obrony przed wzrostem zakażeń podczas czwartej fali pandemii Covid-19.

Morawiecki wskazał na wrzesień jako na miesiąc, w którym po wakacjach uczniowie wrócą do szkół. Przypomniał, że w zeszłym roku taki powrót z wakacji przyniósł kolejną falę koronawirusa. Premier zachęcał w związku z tym, żeby Polacy się szczepili. Zapewnił, że wszystkie elementy potrzebne do kontynuowania szczepień i walki z koronawirusem zostały utrzymane przez wakacje i przygotowane do jesiennego sezonu.



Jak podkreślił, czwarta fala koronawirusa nadejdzie. - Ona już nadchodzi, w Niemczech już została ogłoszona - zaznaczył Morawiecki. Według niego ta fala będzie się różnić od poprzednich, ale "może się różnić jeszcze bardziej".

- Dziś mamy tarczę ochronną w postaci szczepionek. Według badań grubo powyżej 95 proc. zgonów to są osoby niezaszczepione. Wykorzystajmy tę tarczę, także po to, żeby dzieci, które wracają z wakacji były bezpieczne - apelował premier. Dodał, że trzeba się starać, by dzieci nie były "pasem transmisyjnym koronawirusa". Podkreślił też, że w Polsce jest już zaszczepionych 19 mln osób. - To dużo, ale ciągle trochę za mało - zauważył.

Powrót do szkół. Wiceszefowa MEiN o akcji szczepień w szkołach

- Bardzo chcemy rozpocząć ten rok stacjonarnie, normalnie, wrócić do normalności i tak chcemy ten rok też zakończyć. Żeby tak mogło się stać, żeby to mogło być na 100 proc. zrealizowane, musimy być przygotowani w wielu aspektach, w wielu dziedzinach, w wielu segmentach – powiedziała wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Przywołała w tym kontekście przygotowywaną przez resort akcję szczepień w placówkach oświatowych.

- Dlatego też od paru miesięcy przygotowujemy się do szczepień w szkole. Praktycznie, od kiedy Rada Medyczna zarekomendowała szczepienie dzieci, my do tych szczepień się przygotowujemy – poinformowała, przypominając, że na początku czerwca do szkół trafiły informacje na temat szczepień, instrukcje i harmonogram działań.

- Akcja szczepień, taka już zintensyfikowana, będzie miała miejsce we wrześniu. Planujemy takie trzy tygodnie, ale praktycznie dzieje się to już teraz. Już w tej chwili kuratorzy, dyrektorzy kontaktują się z rodzicami, są telekonferencje, przekazują informacje, prawdziwe informacje, sprawdzone, rzetelne na temat tego, jak szczepienia chronią przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przed zachorowaniem, przed skutkami tej choroby – mówiła wiceszefowa resortu.

