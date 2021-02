Powrót do szkół jak najszybciej? „Będziemy podejmować odważne decyzje”

Jak tylko będą warunki, by odważniej otworzyć szkoły, to będziemy robili wszystko i podejmowali odważne decyzje, żeby dzieci jak najszybciej wróciły do szkół i nauka była w jak największym zakresie stacjonarna - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Powrót do szkół jest stale przesuwany – to z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną w Polsce. Rządzący od kilku miesięcy zapewniają jednak, że kontrolują sytuację i rozważają różne scenariusze. Powrót do szkół starszych roczników od 1 marca nie jest jednak rekomendowany przez lekarzy. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski we wtorkowej rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził nawet, że powrót do nauki stacjonarnej pozostałych uczniów jest teraz wykluczony.

Powrót do szkół jak najszybciej?

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany w środę w radiu TOK FM o tę kwestię zapewnił, że rząd "absolutnie będzie robił wszystko i podejmował odważne decyzje, aby dzieci jak najszybciej wróciły do szkoły". Wskazywał, że brak normalnego chodzenia przez dzieci do szkoły skutkuje pogorszeniem ich stanu zdrowia psychicznego.

Nie wykluczył scenariusza, że jeszcze przed końcem roku szkolnego dzieci wrócą do nauki stacjonarnej. - Jak tylko będą warunki takie, że będzie można te szkoły odważniej otworzyć, to będziemy bardzo szybko wracali do tego, żeby nauka była w jak największym zakresie stacjonarna - powiedział Niedzielski.

RadioZET.pl/TOK FM/PAP