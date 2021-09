Powrót do szkół po kolejnych pandemicznych wakacjach stał się faktem. 1 września rok szkolny 2021/2022 zainaugurowało 4,6 mln uczniów w 20 tys. szkół. - To jest szczególnie trudny czas, dlatego tak ważne jest to, że możemy się spotkać, bo przez te 1,5 roku doznaliśmy czegoś, czego nikt z nas nie przewidywał [...] W wielu przypadkach nauka zdalna to nie było to, co wystarczyło dzieciom i młodzieży, żeby można było powiedzieć, że normalnie się rozwijają - mówił Andrzej Duda podczas inauguracji roku szkolnego w szkole im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie.

Nauka zdalna wróci w nowym roku szkolnym? Większość Polaków jest przeciw

Jak pisze czwartkowa "Rzeczpospolita", "Polacy mają już dość zdalnej edukacji". Z sondażu wynika, że 69 proc. respondentów jest przekonanych, że nauka w szkołach powinna odbywać się stacjonarnie bez żadnych warunków. Przeciwnego zdania jest 19,2 proc. osób. Blisko 12 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Jak pisze gazeta, największe poparcie dla nauki stacjonarnej - 76 proc. - zauważalne jest wśród tych, którzy mają dzieci między 3. a 18. rokiem życia, zwłaszcza jeśli jest to jedno dziecko w rodzinie. Więcej zwolenników nauki stacjonarnej - 81 proc. - jest wśród osób z wykształceniem podstawowym i średnim. Rozwiązanie to popiera 98 proc. osób pracujących na umowę zlecenia/o dzieło, co związane jest z trudnościami w zapewnieniu dzieciom opieki podczas nauki zdalnej.

Sondaż pokazał, że co trzeci ankietowany uważa, iż powinno się obowiązkowo zaszczepić uczniów i nauczycieli. Przeciwko temu jest ponad połowa respondentów. 44,9 proc. badanych popiera regularne wykonywanie w szkołach testów na Covid-19. Przeciwnych jest 38,8 proc. 16,3 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania. Gazeta przypomina, że szczepienia uczniów w szkołach ruszą w trzecim tygodniu września.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/PAP