Powrót do szkół. Od 1 września nowy kanon lektur szkolnych i zmiany w egzaminach

Powrót do szkół już za moment stanie się faktem. Dla 4,6 mln uczniów z 20 tys. szkół w środę 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny 2021/2022. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wielokrotnie w ostatnich dniach podkreślał, że wszyscy uczniowie będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii, czyli w trybie stacjonarnym.

Powrót do szkół. Od 1 września nowy kanon lektur szkolnych

Od nowego roku szkolnego będzie obowiązywał zmieniony kanon lektur szkolnych na wszystkich etapach kształcenia, tj.: w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach IV-VI oraz VII i VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Zmiany polegają głównie na usunięciu kilku pozycji i dodaniu kilkunastu nowych w wykazie lektur uzupełniających. Z listy lektur szkolnych znikają m.in. "Zaczarowana zagroda" Aliny i Czesława Centkiewiczów, "Oto jest Kasia" Miry Jaworczakowej, "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?" Leszka Kołakowskiego, "Winnetou" Karola May'a, "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" Nancy H. Kleinbaum, "Wielki testament" (fragmenty) Françoisa Villona, "Żywoty świętych" (fragmenty) Piotra Skargi i wybrane wiersze Marcina Świetlickiego.

Do listy dochodzi kilka pozycji Zofii Kossak-Szczuckiej "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata", "Topsy i Lupus", "Bursztyny", "Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919", "Błogosławiona wina". Na nowej liście lektur szkolnych znalazły się także m.in. takie pozycje: Jan Paweł II "Przekroczyć próg nadziei" (fragmenty), "Tryptyk rzymski", "Pamięć i tożsamość" (fragmenty), "Fides et ratio" (fragmenty), Karol Wojtyła "Przed sklepem jubilera", Stefan Wyszyński "Zapiski więzienne", Paweł Zuchniewicz "Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim", Witold Pilecki "Raport Witolda", Bolesław Prus "Placówka", Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni", wiersze wybrane Adama Zagajewskiego i Ryszarda Krynickiego. Na nowej liście lektur znalazły się także: Carlo Collodi "Pinokio", Alan Aleksander Milne "Kubuś Puchatek", Bolesław Leśmian "Klechdy sezamowe", John Ronald Reuel Tolkien "Władca pierścieni" tom I "Drużyna pierścienia", John Flanagan "Zwiadowcy". Księga 1. "Ruiny Gorlanu".

Rok szkolny 2021/2022 bez czwartego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty i ustnych matur

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, wiosną 2022 roku, podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

Na egzaminie ósmoklasisty nie zostanie wprowadzony czwarty przedmiot obowiązkowy. Chodzi o egzamin z wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, który miał być wprowadzony od roku szkolnego 2021/2022. Nadal obowiązkowe będą trzy egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Matura 2022, podobnie jak w 2021 roku, będzie przeprowadzana tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Nie będzie też obowiązkowych egzaminów ustnych. Do ustnych będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikując na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

RadioZET.pl/PAP