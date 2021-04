Kiedy powrót do szkół? Czarnek wskazał datę. "Jest na to szansa"

- Jest szansa, żeby wszystkie dzieci poszły do szkoły jeszcze w kwietniu. Być może nastąpi to w systemie hybrydowym, ale jest na to szansa. Nie mówię jednak, że na pewno to nastąpi - powiedział w rozmowie z "Radiem Lublin" szef MEiN Przemysław Czarnek. Zgodnie z decyzjami rządu do 11 kwietnia w całej Polsce obowiązuje nauka zdalna.

Powrót do szkół będzie możliwy jeszcze w tym miesiącu? Zgodnie z decyzjami rządu i resortu edukacji i nauki, do 11 kwietnia zawieszona jest nauka stacjonarna w szkołach, placówkach kształcenia ustawicznego i w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i w domach wczasów dziecięcych. Prowadzona jest tam nauka zdalna.

Rządzący nie wykluczają, że nauka zdalna zostanie przedłużona po 11 kwietnia. W tym przypadku wszystko uzależnione jest od sytuacji epidemicznej. W rozmowie z "Radiem Lublin", szef MEiN Przemysław Czarnek przyznał jednak, że powrót do szkół w kwietniu jest możliwy. – Wszystko jest teraz w naszych rękach. Dzieci będą wracać do nauki stacjonarnej, poczynając od przedszkoli, przez klasy 1-3 i całe podstawówki - podkreślił.

- Jest szansa, żeby wszystkie dzieci poszły do szkoły jeszcze w kwietniu. Być może nastąpi to w systemie hybrydowym, ale jest na to szansa. Nie mówię jednak, że na pewno to nastąpi. Wszystko zależy od tego, kiedy trzecia fala ustąpi i kiedy będziemy mieli radykalny spadek zakażeń. A to ostatnie zależy od nas - ocenił w "Radiu Lublin" Czarnek.

- Jeżeli będziemy mieli niższe liczby zakażonych każdego dnia, to będzie można podejmować decyzje o stopniowym uwalnianiu oświaty, od przedszkola zaczynając, ale to jest tylko nadzieja. Będziemy to wiedzieli w tygodniu poświątecznym. Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy przedłużali dalej zamknięcie – mówił z kolei w TVP Info.

Od czwartku 1 kwietnia uczniowie mają wiosenną przerwę w nauce, inaczej nazywaną wielkanocną przerwą świąteczną. Potrwa ona do 6 kwietnia. W środę w przyszłym tygodniu wrócą do nauki zdalnej.

Do 11 kwietnia zawieszone jest też, z pewnymi wyjątkami, stacjonarne działanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego. Tam również wprowadzono nauczanie zdalne. Dyrektorzy placówek dla najmłodszych mają jednak obowiązek zorganizować zajęcia stacjonarne dla dzieci Z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Zajęcia te organizowane są na wniosek rodziców.

RadioZET.pl/ Polskie Radio Lublin/ TVP Info/ PAP