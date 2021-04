Powrót do szkół powinien podlegać określonym zasadom. Nie mamy zaszczepionych 100 proc. wychowawców i nauczycieli. My sami prosimy się o kolejną falę pandemiczną - ocenił na antenie Radia ZET dr n. med. Paweł Grzesiowski.

Powrót do szkół klas 1-3 nastąpi prawdopodobnie w poniedziałek 26 kwietnia. Rząd ma plan, by przywrócić ''całą edukację'' jeszcze przed wakacjami - ujawnił wczorajszy Gość Radia ZET Adam Niedzielski. Dr Paweł Grzesiowski w rozmowie z Beatą Lubecką przyznał, że decyzje o luzowaniu obostrzeń w edukacji powinny być podejmowane regionalnie i w sposób bardzo przemyślany.

- Na Śląsku oraz Dolnym Śląsku, gdzie sytuacja (epidemiczna - red.) jest zła, dzieci poszły do przedszkoli, a za chwilę pójdą do szkół. My sami prosimy się o kolejną falę pandemiczną - mówił środowy Gość Radia ZET.

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19 przypomniał, że nie mamy zaszczepionych 100 proc. wychowawców i nauczycieli. - W niektórych placówkach dyrektorzy sugerują, że raptem 50 proc. osób przyjęło jedną dawkę. To nie jest przygotowany personel do pracy. To jest znów zaproszenie do epidemii - tłumaczył w rozmowie z Radiem ZET.

- Jakikolwiek powrót do szkół powinien podlegać tym samym zasadom: ocenie sytuacji w regionie, ocenie sytuacji w danej szkole oraz zapewnieniu bezpiecznej podróż z i do szkoły - powiedział i przypomniał, że w styczniu ukrywano przypadki zakażeń, nie zarządzano kwarantanny, robione fałszywe ruchy w porozumieniu z kuratorium, żeby nie zamykać szkół zbyt szybko.

- Wiele błędów zostało popełnionych po otwarciu szkół w styczniu, co zaowocowało dramatyczną i największą w historii Polski falą zakażeń w marcu - tłumaczył.

Powrót do przedszkoli i szkół. ''Po raz kolejny robimy ten sam błąd''

Zdaniem dr Grzesiowskiego pierwsze niekorzystne efekty powrotu do żłobków i przedszkoli możemy zaobserwować w ciągu 3-4 tygodni od otwarcia placówek. - Ja się obawiam, że niestety będzie wzrost zachorowań, który przypadnie gdzieś na połowę lub koniec czerwca - dodał.

- Jestem zażenowany tym, że po raz kolejny robimy ten sam błąd. W historii polskiej epidemii i w wielu krajach potwierdzono, że powrót dzieci do placówek wychowawczo-edukacyjnych zawsze przynosi ten sam efekt, czyli wzrost zakażeń koronawirusem - podsumował. Cała rozmowa Beaty Lubeckiej z doktorem Pawłem Grzesiowskim jest dostępna TUTAJ .

RadioZET.pl