Wakacje w tym roku skrócone, by nadrobić zaległości? Komentarz wiceministra

Powrót do szkół w roku szkolnym 2021-2022 odbędzie się zgodnie z planem 1 września. Wiceszef resortu edukacji Tomasz Rzymkowski na razie nie dostrzega zagrożenia skrócenia wakacji, by nadrobić zaległości po nauce zdalnej. - 1 września miejmy nadzieję, że bez jakichkolwiek przeszkód rozpocznie się rok szkolny, nie widać na razie na horyzoncie przeszkód do tego - powiedział wiceminister w TVP 1.