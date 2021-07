Powrót do szkół po wakacjach nastąpi najprawdopodobniej w trybie stacjonarnym - powiedział "Faktowi" Adam Niedzielski. Minister zdrowia ujawnił, że zaszczepione dzieci dostaną specjalny "bonus".

Czy powrót do szkół w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się zgodnie z planem? Minister zdrowia dopytywany w ''Fakcie'' o scenariusze rozwoju czwartej fali koronawirusa stwierdził, że najbardziej czarny scenariusz mówi o 15 tys. zakażeń dziennie na koniec września lub na początku października.

– Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że wracamy normalnie do szkoły. Nie wydaje się, by do końca sierpnia tak przyspieszyły zakażenia, byśmy musieli zmieniać tę decyzję – powiedział Adam Niedzielski.

Szef MZ pytany o obowiązkowe testowanie dzieci w szkołach, które rekomendowała Polska Akademia Nauk, powiedział, że rząd nie planuje wprowadzenia takich zasad. Niedzielski dodał, że jego ministerstwo wspólnie z GIS i resortem edukacji pracuje nad nowymi wytycznymi w sprawie zasad sanitarnych w szkołach.

Powrót do szkół. Zaszczepione dzieci dostaną specjalny "bonus"

Od 7 czerwca, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19 dla nastolatków, pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 600 tys. dzieci. W pełni zaszczepionych jest ponad 400 tys. uczniów.

– Mówimy więc o poziomie 25 proc. populacji. W porównaniu z innymi grupami wiekowymi to mało, ale możliwość szczepienia nastolatków została późno wprowadzona z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań przez koncern Pfizer/Biontech. Liczymy, że szczepienia przyspieszą pod koniec wakacji – przekazał minister zdrowia.

Adam Niedzielski ujawnił, że nauka zdalna w nowym roku szkolnym może nie obejmować zaszczepionych uczniów. W rządzie trwa dyskusja na ten temat. – Rozważamy, czy podobne rozwiązanie jak w przypadku zakładów pracy nie byłoby racjonalne, czyli szkoły o wysokim poziomie zaszczepienia byłyby zwolnione z obowiązku nauki zdalnej czy hybrydowej – powiedział ''Faktowi'' minister zdrowia.

RadioZET.pl/Fakt