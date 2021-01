Powrót do szkół rozpoczął się w miniony poniedziałek, 18 stycznia. W całym kraju ruszyły zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. W 14 310 szkołach podstawowych w klasach I-III nauka we wtorek 26 stycznia była prowadzona w trybie stacjonarnym – poinformowało MEiN, podając, że chodzi o 99,1 proc. szkół podstawowych. W 17 podstawówkach w klasach I-III nauka odbywała się w trybie zdalnym, a w 116 w trybie mieszanym.

W stosunku do poniedziałku 25 stycznia zwiększyła się liczba szkół podstawowych, w których we wtorek nauka była prowadzona w sposób inny niż stacjonarny. Liczba szkół, w których prowadzona jest nauka zdalna wzrosła o dwie, a liczba szkół, w których nauka prowadzona jest w trybie mieszanym o 28.

Powrót do szkół. Zawieszono zajęcia w 10 szkołach na Podkarpaciu

Według danych z 26 stycznia zajęcia stacjonarne zostały całkowicie zawieszone dla uczniów w trzech szkołach podstawowych – w Dobkowicach w pow. jarosławskim, Gwoźdźcu w pow. stalowowolskim i w Tarnobrzegu. Dwie pierwsze szkoły zawiesiły zajęcia do 30 i 31 stycznia, a w Tarnobrzegu – do 25 czerwca.

Z kolei częściowo, czyli dla pojedynczych oddziałów, zajęcia zawieszono w siedmiu szkołach podstawowych – w Zamiechowie (pow. jarosławski), w Woli Mieleckiej (pow. mielecki), Krośnie i Mrowli (pow. rzeszowski), Głuchowie (pow. łańcucki), Niepli (pow. jasielski) i w Torkach (pow. przemyski).

Cztery z nich zapowiedziały zawieszenie zajęć do 29 stycznia, pozostałe do 31 stycznia, 1 lutego i do 7 lutego. Zajęcia w tych 10 szkołach zawieszono z powodu zakażenia koronawirusem nauczycieli i uczniów lub z racji kwarantanny i izolacji. Mariola Kiełboń z podkarpackiego kuratorium oświaty w Rzeszowie zastrzegła, że daty, do których w placówkach tych będą zawieszone zajęcia, mogą się zmienić.

Kiedy powrót kolejnych uczniów do szkół?

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, tak jak przed feriami, kontynuują naukę zdalną. Zajęcia stacjonarne w szkołach pozostają zawieszone do 31 stycznia br. Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że w najbliższych dniach zapadną decyzje co do tego, czy obostrzenia, które są obowiązujące do końca stycznia będą przedłużone, czy będą w jakiś sposób zmodyfikowane.

Decyzja o powrocie uczniów starszych klas od 1 lutego do szkół nie zapadła; wszystko zależy od tego, jak epidemiolodzy i wirusolodzy określą zagrożenie koronawirusem i chorobą Covid-19 - powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

