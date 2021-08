Powrót do szkół w trybie stacjonarnym jest już pewny. Rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 września i potrwa do 24 czerwca 2022 roku. Ministerstwo edukacji i nauki poinformowało w piątek, że Przemysław Czarnek podpisał dwa rozporządzenia:

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19,

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Rozporządzenia podpisane przez szefa MEiN określają sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii koronawirusa.

Powrót do szkół. Egzamin ósmoklasisty 2022 w nowym terminie

Resort edukacji i nauki przekazał, że w 2022 roku, podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Dokumenty zawierają zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku zostanie przeprowadzony w maju, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Ma to umożliwić uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego sprawdzianu wiedzy. Nie będzie na nim czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia - podkreśla MEiN.

W rozporządzeniu określono także zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. "Z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów. Zachowano rozwiązania polegające na tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia" - przekazało w ministerstwo.

Z kolei ustalając sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjęto, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W związku z tym przyjęto, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Oznacza to, że kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli w sumie 70 punktów. Natomiast wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 – co oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Matura 2022 bez ustnego egzaminu

Nowe przepisy określają zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2022 roku. Podobnie jak w minionym roku szkolnym, matura będzie przeprowadzona tylko w części pisemnej. Absolwenci będą mieli jednak obowiązek przystąpienia w 2022 roku do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Matura ustna, podobnie jak w 2021 roku, nie będzie obowiązkowa. Będą mogli do niej przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, i są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Jak przekazało MEiN, w 2022 roku absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

RadioZET.pl/PAP