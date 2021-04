Powrót do szkoły według słów Przemysława Czarnka miał nastąpić w maju. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził słowa szefa MEiN na konferencji prasowej. Uczniowie klas I-III mają wrócić do nauki stacjonarnej we wtorek, 4 maja. Z kolei starsi uczniowie 15 maja rozpoczną naukę w trybie hybrydowym. Wszystkie dzieci mają - zgodnie z informacją rządu - wrócić do nauki stacjonarnej od 29 maja.