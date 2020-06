Dzieci wrócą do szkół we wrześniu czy jednak nie? Szef MEN mówi o "wariantach"

Powrót do szkół od 1 września jest już pewny? Do tej kwestii minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski odniósł się w dniu zakończenia roku szkolnego. Szef MEN wspomniał o pracy nad "różnymi wariantami", zapowiedział jednak, że owszem - dzieci po wakacjach wrócą do szkół.

26 czerwca dla niemal 4,3 mln uczniów w całym kraju skończył się rok szkolny. To był trudny rok dla dzieci i młodzieży. Najpierw w wyniku – jak zapewniał rząd PiS – przemyślanej reformy edukacji doszło do kumulacji roczników. Do szkół średnich aplikowało ok. 370 tys. osób więcej niż w poprzednim roku, choć była szefowa MEN Anna Zalewska zapewniała wcześniej, że "dzieci nie zauważą różnicy".

Potem pojawił koronawirus. Od 12 marca w całej Polsce w szkołach i przedszkolach zawieszone zostały stacjonarne zajęcia, wkrótce wprowadzono obowiązek prowadzenia edukacji zdalnej, matury i egzaminy ósmoklasisty zostały przesunięte o kilka tygodni, a uczniowie podchodzili do nich w reżimie sanitarnym.

Powrót do szkół od września

Co będzie dalej? Czy uczniowie wrócą do szkół 1 września? - Będziemy przygotowywali się do nowego roku szkolnego – powiedział w piątek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. - Sądzimy, że będzie to już powrót do tradycyjnych stacjonarnych zajęć w szkołach, bo te zajęcia są chyba najskuteczniejsze. Okres pandemii pokazał, że co prawda są skuteczne technologie, które umożliwiają kontakt na odległość, kontakt wirtualny, ale bezpośredniego kontaktu fizycznego, kontaktu nauczyciela z uczniem nie zastąpi nawet najnowocześniejsza technologia – mówił i zapowiedział: „1 września wracamy do szkół”.

- Chcemy od 1 września wrócić do tradycyjnej, stacjonarnej formy nauczania. Ta forma nauczania może być oczywiście wspomagana także kształceniem na odległość. Te umiejętności, które nauczyciele, uczniowie nabyli w ostatnich kilku miesiącach na pewno przydadzą się także przy stacjonarnym nauczaniu, chociażby te materiały elektroniczne mogą uatrakcyjniać sposób prowadzenia zajęć – stwierdził szef MEN. - Przygotowujemy się na różne warianty tak, aby powrót do szkół był bezpieczny. Dziś jeszcze nie możemy w pełni powiedzieć, w jaki sposób młodzież wróci do tych stacjonarnych zajęć. To będzie oczywiście zależało od sytuacji epidemicznej – dodał.

RadioZET.pl