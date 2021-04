Powrót wszystkich uczniów do szkół w maju? Czarnek: "Jest szansa"

Minister edukacji i nauki konsekwentnie uzależnia powrót wszystkich uczniów do szkół od sytuacji epidemicznej. "Jeśli dynamika spadkowa się utrzyma, to jest szansa na powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej w maju" – podkreślił w poniedziałek w radiowej Jedynce szef MEiN.

Powrót do szkoły rozpoczął się w poniedziałek 26 kwietnia. Zgodnie z rozporządzeniem, do szkół podstawowych wrócili uczniowie klas I-III w 11 województwach – na razie trybie hybrydowym.

Sprawę odmrażania szkolnictwa monitoruje szef MEiN. Minister Przemysław Czarnek był pytany o jego dalszy plan w radiowej Jedynce. W kontekście powrotu do nauki tradycyjnej uczniów starszych klas odparł, że to "zależy od czynników pandemicznych, od tego, jak będzie się prezentowała krzywa spadkowa dynamiki koronawirusa".

Powrót do szkoły wszystkich uczniów w maju? Szef MEiN: Jest szansa

"Ostatnie tygodnie napawały optymizmem, dlatego przez ostatnie tygodnie głosiłem tezę, że kwiecień jest tym miesiącem, w którym jest szansa przynajmniej na stopniowy powrót dzieci nauki stacjonarnej" – powiedział. Czarnek zakłada, że kolejni uczniowie wrócą do nauki w murach szkół już w maju.

"I maj będzie z kolei miesiącem, gdy do nauki stacjonarnej wrócą wszyscy. Ale o tym, jak będzie dokładnie, jaki będzie harmonogram, będziemy decydować w najbliższych dniach" – zaznaczył. Na pytanie, czy można przypuszczać, że również uczniowie szkół ponadpodstawowych powrócą do zajęć lekcyjnych, powiedział, że "to jest realne". "Mogę przekazać informację, która jest od dawna taka sama. Zarówno panu premierowi, jak i panu ministrowi zdrowia, tak jak samo jak Ministerstwu Edukacji i Nauki, całemu rządowi, zależy, by uczniowie do nauki stacjonarnej wrócili jak najszybciej, jak to jest możliwe" – podkreślił.

"Widzimy, że trzecia fala powoli odpływa i dynamika spadkowa jest rzeczywiście mocniejsza, więc mamy wielką nadzieję, że właśnie w maju nastąpi powrót do nauki stacjonarnej wszystkich uczniów" – dodał.

RadioZET.pl/PAP