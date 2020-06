Dzieci wrócą do szkół przed wakacjami? Jest decyzja MEN

Do 26 czerwca, czyli do planowanego zakończenia zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na odległość - przekazał w poniedziałek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Oznacza to, że w tym roku szkolnym dzieci do szkół już nie wrócą.

Fizycznie, w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami - zapowiedział Dariusz Piontkowski. - Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku - dodał szef MEN.

Ważna informacja dotyczy też dni, gdy przeprowadzane będą egzaminy (od 8 czerwca matury, od 16 czerwca egzamin ósmoklasisty). Mimo nauki zdalnej będą one dniami wolnymi od zajęć. - W tych kilku dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze Boże Ciało, co powoduje że według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach. Przypomnę, że jest możliwość odbywania konsultacji, one będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych - powiedział szef MEN.

Kilka dni wcześniej MEN opublikowało szereg wytycznych dot. kolonii i obozów młodzieżowych 2020. Przygotowano je razem z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. O tym jak będą wyglądać wakacyjne kolonie i obozy w trakcie epidemii Covid-19 czytaj poniżej:

Przypomnijmy, że zajęcia stacjonarne w szkołach nie odbywają się już od 12 marca. Niedługo potem, 25 marca, wprowadzono obowiązek prowadzenia kształcenia na odległość. Częściowo wznowiono działalność niektórych placówek, m.in. przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zajęcia w klasach 1-3 w szkołach podstawowych.

