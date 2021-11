Powrót obostrzeń po gwałtownym wzroście zakażeń? "Sami będziemy dążyć do tego"

Niewykluczone, że jako społeczeństwo będziemy dążyć do tego, by te obostrzenia w końcu wprowadzić - zapowiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, rząd skupia się obecnie na egzekwowaniu obowiązujących restrykcji.

Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce zostały przedłużone do końca listopada. Jak podało dziś (środa 10 listopada - red.) Ministerstwo Zdrowia, padł kolejny rekord zakażeń w czwartej fali. To 18 550 nowych przypadków COVID-19.

Będą nowe obostrzenia? "Niewykluczone, że sami będziemy dążyć do tego"

Rzecznik MZ zapytany o plany dotyczące wprowadzania dodatkowych obostrzeń przekazał, że rząd skupia się na egzekwowaniu obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz na przestrzeganiu obostrzeń, które obowiązują obecnie.

- Pamiętajmy o tym jednak, że limity nas nadal obowiązują. Oczywiście, jeżeli ta dynamika (wzrostu zakażeń - red.) miałaby zdecydowanie przybrać na sile, to niewykluczone, że sami, jako społeczeństwo, będziemy dążyć do tego, by te obostrzenia w końcu wprowadzić - powiedział.

Wojciech Andrusiewicz zapewnił, że resort "obserwuje ten trend, którym obecnie podąża ta czwarta fala epidemii", a policja silniej egzekwuje przepis dotyczący noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Dodatkowo też, po spotkaniu ministra zdrowia z przedstawicielami rady galerii handlowych, wzmożono nadzór nad respektowaniem tego obowiązku.

Lokalny lockdown w Polsce?

Rzecznik resortu zdrowia odniósł się również do pomysłu wprowadzania restrykcji w regionach najbardziej dotkniętych epidemią. - Jeżeli spojrzelibyśmy na powiaty, w których sytuacja jest najtrudniejsza [...] zwracam uwagę na fakt, że są to powiaty nie tak gęsto zaludnione, często na obrzeżach dużych miast, to wprowadzenie obostrzeń w takim powiecie nie wiele nam da z uwagi na fakt, że chociażby w okolicach Białegostoku czy Lublina, ta ludność przemieszcza się do pracy do dużych aglomeracji miejskich. Więc trzeba by było wprowadzać obostrzenia również w tych powiatach, w powiatach ziemskich, w których sytuacja na to wcale nie wskazuje - wyjaśnił.

Równocześnie Andrusiewicz zaznaczył, że plan dotyczący walki z epidemią jest, ale "nie chodzi o to, byśmy kogoś w tej chwili straszyli". - Chodzi nam o skuteczną egzekucję - powtórzył. Dodał, że "ostatnią sferą życia społecznego, jaką miałyby dotknąć obostrzenia, są szkoły".

- Wiemy, czym skutkuje wprowadzanie powszechnej zdalnej nauki w szkołach. Widzimy, jak po powrocie do szkół wygląda sytuacja, chociażby na oddziałach psychiatrycznych - wyjaśnił. Jak dodał, wyłączenie na jakiś czas szkół lub klas ze stacjonarnej nauki sprawdza się. Przypomniał, że ostateczna decyzja o formie nauki należy do kierownictwa szkoły, które bardzo często zasięga również opinii rady rodziców.

