MEiN przygotowuje się na powrót uczniów do szkół. Jest ważny komunikat

Powrót do szkół. Jak podaje resort zamówienie dotyczy stacji do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury, które można umieścić przy wejściu do szkoły na stojaku lub bezpośrednio na ścianie. Będą one wyposażone w zapas płynu do dezynfekcji (30 litrów/stacja). Dyrektor szkoły powinien określić w zapotrzebowaniu rodzaj stacji; dostępne są 3 modele w zależności od wielkości szkoły i warunków lokalowych.

Wraz z zamówieniem na stacje do szkół i placówek zostaną dostarczone pakiety ze środkami ochrony osobistej: maseczki jednorazowe, maseczki FFP2/FFP3, rękawiczki, pojemniki z płynem do dezynfekcji o pojemności od 20 ml do 500 ml.

Powrót do szkół. Szkoły mogą składać zapotrzebowania na stacje do dezynfekcji

Poza stacjami z funkcją pomiaru temperatury szkoły i placówki otrzymają również termometry bezdotykowe w liczbie od 3 do 7 sztuk w zależności od liczby uczniów uczęszczających do szkoły, placówki lub zespołu szkół.

Przydział środków ochrony osobistej zostanie obliczony na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkoły, placówki lub zespołu szkół. Sprzęt zostanie przekazany bezpłatnie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, przy wsparciu organizacyjnym Ministerstwa Edukacji i Nauki.

MEiN zaznacza, że formularz/ankieta nie jest dostępna dla: szkół policealnych, szkół w podmiotach leczniczych, szkół dla dorosłych, przedszkoli; do tych placówek trafią termometry i środki ochrony indywidualnej.

RadioZET.pl/ PAP Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka